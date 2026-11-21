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Vesna Đorić, majka Biljane Đorić kojoj se 2. decembra 2015. godine izgubio svaki trag u Kraljevu, oglasila se dirljivom i potresnom porukom povodom ćerkinog rođendana.

Ni posle više od decenije neizvesnosti i potrage, nada porodice ne jenjava, a majka nestale devojke uputila je reči koje slamaju srce.

Foto: Privatna Arhiva

"Srećan ti rođendan, dušo moja. Već 11 godina brojim dane bez tebe, ne znam gde si, ne znam kako si, ali znam da te volim isto kao tog dana kada sam rodila sebi najveće blago. Mama te čeka, voli i nikada neće prestati da se nada", napisala je Vesna Đorić.

Misterija nestanka duga 11 godina

Podsetimo, tada devetnaestogodišnja Biljana Đorić poslednji put je viđena 2. decembra 2015. godine, oko ponoći, kod nekadašnje kafane "Zadužbina" u centru Kraljeva.

Foto: Registar nestalih lica Srbije/Privatna arhiva

Kobnog dana vraćala se sa fakulteta, a prethodno se javila majci, obavestila je o ispitima i rekla da kreće na voz. Nakon što je vozom stigla u Kraljevo, otišla je do trafike gde je na pultu ostavila svoj mobilni telefon i pasoš uz reči: "Neko će doći po ovo".

Odmah potom ušla je u taksi iz kojeg je, posle kraće vožnje od svega nekoliko minuta, izašla u Karađorđevoj ulici, gde joj se gubi svaki trag.

I nakon 11 godina o Biljani nema nikakvih zvaničnih novosti. Tokom proteklih godina pojavljivale su se informacije da je navodno viđena u Grčkoj, ali se ispostavilo da je reč o devojci koja samo liči na nju. Tešku situaciju porodice pokušali su da iskoriste i prevaranti, pa je tako jedan muškarac od roditelja tražio 4.000 evra za navodnu informaciju o nestaloj devojci.

Majka ne gubi nadu

Foto: Facebook Printscreen

Biljanina majka Vesna je ranije u ispovesti za Mondo rekla da ne gubi nadu da će njena ćerka biti pronađena.

"Ako vidi moje vapaje neka se javi, poštovaćemo njenu želju, samo neka se javi", rekla je njena majka Vesna za Mondo.