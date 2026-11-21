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Srbija poseduje prirodne resurse i plodno zemljište sa potencijalom da hrani znatno šire tržište od sopstvenog, ali se domaća poljoprivreda i ruralna područja suočavaju sa ozbiljnim strukturnim izazovima. Iz godine u godinu beleži se pad broja stanovnika u selima, gašenje malih gazdinstava i odlazak mladih u urbane centre ili inostranstvo.

Dok jedni smatraju da je ovakvo stanje posledica dugogodišnjih ekonomskih kretanja, neadekvatne agro politike i nekonkurentnosti na tržištu, drugi ističu da uz modernizaciju, pametne investicije i drugačiju organizaciju proizvodnje srpsko selo ipak ima perspektivu.

Foto: T. Ilić

Gosti vikend izdanja "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su diskutovali o tome kako da održimo razvoj i ljude u našim selima bili su Ivan Smajlović, inženjer tehnologije, Bogoljub Karić, biznismen, Raka Radović, poljoprivrednik i Goran Vasić, iz Udruženja proizvođača mleka mačvanskog okruga.

Smajlović je komentarisao zbog čega Srbije ne koristi potencijal zemljišta i kako se to održava na spoljnotrgovinski bilans hrane.

- Ekonomsko je pitanje, ali radi se o potpunoj devastaciji privrednog sektora koja traje dugi niz godina, a posledice su da sela zamiru, velike biološke gubitke beležimo. Razlozi su, naravno, korupcija, prekomerni uvoz, dakle nesprovođenje regulativa i potpuna ležernost institucija koje bi trebalo da štite. Glavni razlog pada svih segmenata poljoprivrede je to što ljudi ne mogu da zarade da pokriju osnovne troškove, a kamoli da zamisle neku maržu i da od toga žive. Sve je nekonkurentno. Ja pričam već neko vreme, veštački se prikazuje da je Srbija veliki izvoznik, ali nije - započeo je Smajlović.

Kada je čuo sve ovo, Bogoljub Karić je za gledaoce Kurira otkrio šta je njega onda navelo da krene sa ulaganjima u farme, poljoprivredu i zemljište.

- Tu sam baš zbog ovoga što sam čuo. Ko god ima malo iskustva, poznanstva i uticaja, ali i mogućnost da prenese to u našu zemlju, mora da se uključi. Mi imamo vanredne stručnjake, čuli smo gospodina šta priča, a njihova reč maltene postoji, ovde postoji samo reč političara. Mi trenutno imamo minstra u tehničkoj vladi koji se bavi tom profesijom, ali na ulici imamo mleko koje se prosipa i to je nezamislivo. Hoću da primenim ono što sam video u drugim zemljama, a najčešće uzimam Austriju i Holandiju za primer. U Holandiji, po jednom kvadratnom metru ima 20 puta veći prinos finansijski od zemlje nego mi u Srbiji. Mi možemo da proizvodimo sto milijardi hrane godišnje, da hranimo veliki deo Evrope uz Srbiju. Međutim, mi smo robovi koji su osuđeni zbog politika koje su vođene. Svi vide seljaka kao čoveka kojeg treba iskoristiti, ali ne načiniti ga bogat. Međutim, ako nemate bogatog seljaka i selo, nemate ni bogatu državu. Hoću da znanje iz Holandije i Austrije primenim na svojoj zemlji. Čisto kao primer da pokažem da možemo da izvozimo kao oni - rekao je Karić.

05:00 ZAŠTO SRBIJA NE KORISTI POTENCIJAL ZA POLJOPRIVREDU?! Bogoljub Karić otkrio šta je sve naučio u Holandiji i Austriji: Sve ću primeniti za razvoj naše zemlje! Izvor: Kurir televizija

Sa druge strane, Radović smatra da je devastirajuća situacija što se tiče života i proizvodnje na selima u Srbiji, pa je rekao šta on smatra o poljoprivredi u našoj zemlji i položaju seljaka.

- Situacija na selu je katastrofalna. Neko bi prvo trebalo da zatvori Srbiju da ne duvaju vetrovi sa svih strana. Da uvozi ko šta hoće, a da izvozi ne može, tu je EU, pa mora da se vrši analiza, 150 nekih insekticida, pesticida i ostalog. Tamo ne može da se uđe, a kod nas može. Ne može Vlada Srbije da se vadi više, ima granicu i državu, pa izvolite, uvedite zakon šta može da se uveze, a šta ne. Nema vađenja. Kada do sada nisam bio u EU, ne moram ni od sada. Najkvalitetnije meso je kod nas, nekada je NATO kupovao naše, a mi sada uvozimo argentinske krave koje nisu videle ni zrno kukuruza. Mleko koje se uvodi, prosipa se naše najkvalitetnije mleko, a uvozi se u prahu iz Poljske - izneo je svoje mišljenje Radović.

Vasić je otkrio i istaknuo probleme sa mlekom i mlečnim proizvodima u Srbiji.

- Pre svega, nadovezao bih se na Karića, svetskog biznismena, njemu je dozvoljeno da bilo gde radi i gradi. Zaluđujemo mase, mi moramo da postanemo konkurentni sa našom robom, ali moramo rigoroznije kontrole, samo kroz njih možemo da se branimo od nekvalitetnih proizvoda. Sve ostalo je priča za malu decu. Mi koristimo na mesečnom nivou 500 tona biljnih sireva koji su štetni. Kampanje su negativne, da mleko nije zdravo, a Karić je rekao da je njegova majka 100 godina doživela upravo na mlečnim proizvodima. Ti koji vode kampanju protiv našeg mleka, a na kraju krajeva i malina, to su otete stvari, ide u Skandinaviju. Naše stanovništvo to minimalno konzumira jer su nam uzeli - smatra Vasić.

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Kurir.rs

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