Zorica i Aleksandar na svadbi rekli gostima da ne donose koverte, pa skupili skoro milion dinara: Razlog je neverovatan, evo kome su otišle sve pare!
- Zorica i Aleksandar Avramesku iz Vršca venčali su se u crkvi posle 30 godina braka i goste zamolili da ne donose poklone, već da novac uplate Nurdoru preko QR koda.
- Human gest na svadbi doneo je gotovo milion dinara za decu obolelu od raka, a mladenci kažu da ih je rezultat prijatno iznenadio.
Na njihovoj svadbi pokloni nisu bili namenjeni mladencima, već deci koja vode najtežu životnu bitku!
Zorica (54) i Aleksandar (56) Avramesku iz Vršca odlučili su da, posle 30 godina od građanskog venčanja, svoju ljubav ozvaniče i pred Bogom, te da crkveno venčanje obeleže na nesvakidašnji način.
Zamolili su goste da umesto svadbenih poklona doniraju novac Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka (Nurdor).
Ono što je počelo kao njihova želja pretvorilo se u veliko zajedničko dobro delo - prikupljeno je gotovo milion dinara za mališane obolele od raka.
Par se venčao u opštini 5. novembra 1996, dobili su sinove Viktora i Peđu i ostvarili mnogo toga.
Oduvek im je bila želja da se venčaju u crkvi, nakon obreda su 7. novembra ove 2026. organizovali i slavlje za 140 zvanica.
- Gostima smo uputili molbu da novac koji bi izdvojili za "kovertu" ili poklon doniraju direktno Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Napravljen je QR kod koji se nalazio na pozivnicama i gosti su mogli jednostavno da uplate novac - priča za Kurir Zorica.
Ta ideja nije nastala slučajno...
- Bila sam onkološki pacijent i sama sam prošla pakao. Na Institutu za onkologiju sam 2014. bila smeštena pored dečjeg odeljenja. Tu je sve počelo... Ne bih se sada vraćala na to, ali 30 godina braka je definitivno bilo presudno da se napravi velika žurka i da se konačno venčamo u crkvi - kaže.
Kumovi su im bili sinovi, za kićenje svatova odlučili su se za Nurdorove narukvice i bedževe, imali su tortu koja je bila ukrašena Nurdor natpisima i obeležjima.
- Dve mame iz Nurdora su bile naše gošće, čak su se obratile našim gostima. Bilo je emotivno i fenomenalno - prenosi nam Zorica.
Aleksandar, inače snimatelj RTS-a, kaže da im je želja bila da slavlje obeleže i humanim gestom:
- Imamo mnogo prijatelja i rodbine, mada, nažalost, nisu svi mogli da budu s nama. Prema evidenciji Nurdora, skupljeno je skoro milion dinara, imali smo poseban poziv na broj i Nurdor je znao s koje strane stižu sredstva. Očekivali smo da će se prikupiti 300.000 do 400.000 dinara, ali smo se i sami iznenadili kad smo videli da je suma dostigla gotovo milion. To je za nas bilo neverovatno.
Gosti su bili oduševljeni, a čitavo slavlje proteklo je u izuzetno lepoj atmosferi.
Zorica se nada da će njihov gest inspirisati i druge da na sličan način obeleže važne životne trenutke i pruže podršku onima kojima je najpotrebnija.
- Nadam se da će i drugi ljudi poželeti da urade nešto slično. Osećaj je fenomenalan kad shvatite da ste uradili nešto dobro. Mi, zapravo, nismo uradili mnogo, samo smo okupili ljude koji su želeli da doniraju novac, ali je rezultat nešto što nas je zaista ispunilo - poručila je Zorica.
Iz Nurdora su posebno istakli gest Zorice i Aleksandra iz Vršca.
- Prošli vikend desila se jedna svadba, i šta da se priča - svadba ko svadba, ali o ovoj svadbi ima šta da se priča i da se prepričava i da se još dugo spominje kao jedno čarobno venčanje obeleženo ljubavlju i dobročinstvom. Odluka mladenaca koju su saopštili svojim gostima je bila da ne donose poklone, već da novac koji su planirali za poklon doniraju Nurdoru. Šta uopšte reći a da bude dovoljno veliko koliko i gest ovih ljudi. Svadba je održana u Vršcu i gosti su donirali po želji mladenaca blizu milion dinara Nurdoru. Za razliku od Balaševićeve pesme koja kaže "svadba ko svadba, i šta da se priča, parada pijanstva i kiča", ovde s velikim respektom i zahvalnošću kažemo - parada ljubavi, podrške i dobročinstva - naveli su nedugo nakon svadbe iz Nurdora.