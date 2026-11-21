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Na njihovoj svadbi pokloni nisu bili namenjeni mladencima, već deci koja vode najtežu životnu bitku!

Zorica (54) i Aleksandar (56) Avramesku iz Vršca odlučili su da, posle 30 godina od građanskog venčanja, svoju ljubav ozvaniče i pred Bogom, te da crkveno venčanje obeleže na nesvakidašnji način.

Zamolili su goste da umesto svadbenih poklona doniraju novac Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka (Nurdor).

Ono što je počelo kao njihova želja pretvorilo se u veliko zajedničko dobro delo - prikupljeno je gotovo milion dinara za mališane obolele od raka.

Foto: Privatna Arhiva

Par se venčao u opštini 5. novembra 1996, dobili su sinove Viktora i Peđu i ostvarili mnogo toga.

Oduvek im je bila želja da se venčaju u crkvi, nakon obreda su 7. novembra ove 2026. organizovali i slavlje za 140 zvanica.

Foto: Privatna Arhiva

- Gostima smo uputili molbu da novac koji bi izdvojili za "kovertu" ili poklon doniraju direktno Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Napravljen je QR kod koji se nalazio na pozivnicama i gosti su mogli jednostavno da uplate novac - priča za Kurir Zorica.

Ta ideja nije nastala slučajno...

Foto: Privatna Arhiva

- Bila sam onkološki pacijent i sama sam prošla pakao. Na Institutu za onkologiju sam 2014. bila smeštena pored dečjeg odeljenja. Tu je sve počelo... Ne bih se sada vraćala na to, ali 30 godina braka je definitivno bilo presudno da se napravi velika žurka i da se konačno venčamo u crkvi - kaže.

Kumovi su im bili sinovi, za kićenje svatova odlučili su se za Nurdorove narukvice i bedževe, imali su tortu koja je bila ukrašena Nurdor natpisima i obeležjima.

- Dve mame iz Nurdora su bile naše gošće, čak su se obratile našim gostima. Bilo je emotivno i fenomenalno - prenosi nam Zorica.

Aleksandar, inače snimatelj RTS-a, kaže da im je želja bila da slavlje obeleže i humanim gestom:

Foto: Privatna Arhiva

- Imamo mnogo prijatelja i rodbine, mada, nažalost, nisu svi mogli da budu s nama. Prema evidenciji Nurdora, skupljeno je skoro milion dinara, imali smo poseban poziv na broj i Nurdor je znao s koje strane stižu sredstva. Očekivali smo da će se prikupiti 300.000 do 400.000 dinara, ali smo se i sami iznenadili kad smo videli da je suma dostigla gotovo milion. To je za nas bilo neverovatno.

Gosti su bili oduševljeni, a čitavo slavlje proteklo je u izuzetno lepoj atmosferi.

1/8 Vidi galeriju Zorica i Aleksandar Avramesku su zamolili goste da novac namenjen njima doniraju Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka (NURDOR). Foto: Printscreen Facebook/ Nurdor Srbija, Privatna Arhiva

Zorica se nada da će njihov gest inspirisati i druge da na sličan način obeleže važne životne trenutke i pruže podršku onima kojima je najpotrebnija.

- Nadam se da će i drugi ljudi poželeti da urade nešto slično. Osećaj je fenomenalan kad shvatite da ste uradili nešto dobro. Mi, zapravo, nismo uradili mnogo, samo smo okupili ljude koji su želeli da doniraju novac, ali je rezultat nešto što nas je zaista ispunilo - poručila je Zorica.