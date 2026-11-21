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Danas malo do umereno oblačno. Od sredine dana u centralnim, južnim i severoistočnim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Prema najavi, vetar u skretanju na severozapadni, na severu, zapadu i istoku zemlje posle podne povremeno umeren do jak, uveče u slabljenju i u skretanju na južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 °C.

Vreme narednih dana

U nedelju jutro hladno, ponegde prizemni mraz, a tokom dana umereno oblačno. Pre podne na severozapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac. Najniža temperatura od 1 do 5 °C, a najviša dnevna od 12 do 16 °C, najavljuje RHMZ:

U ponedeljak pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura u intervalu od 6 °C na severu do 13 °C na jugu Srbije.

U utorak još hladnije i suvo, ujutru mestimično sa mrazem, a u toku dana maksimalna temperatura ispod 10 °C. Od srede promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, stoji u najavi RHMZ.