Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je Zoran Živanović, advokat.

Posebno značajno poglavlje njegove karijere predstavljaju gotovo deset godina provednih u Hagu, gde je branio Vujadina Popovića i Gorana Hadžića.

Gotovo pet decenija proveo je u advokaturi, a njegova profesionalna biografija isprepletana je sa najvažnijim i najdramatičnijim događajima savremene srpske istorije. Od političkih previranja devedesetih, preko 5. oktobra i akcije „Sablja“, do Haškog tribunala i procesa koji su oblikovali međunarodno pravno i političko nasleđe ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Iz perspektive neposrednog učesnika tih procesa, govoriće o radu Haškog tribunala, pravnoj kvalifikaciji zločina u Srebrenici kao genocida, ali i o međunarodnom pravosuđu i procesima protiv nekadašnjih pripadnika OVK.

Govoriće i o formiranju Specijalnog suda za organizovani kriminal, uvođenju instituta svedoka saradnika i otporima koje su te promene izazvale u advokaturi.

Osvrnuće se i na svoje angažovanje na Kosovu i Metohiji, nakon Kumanovskog sporazuma, kada je sa kolegama pokušavao da obezbedi pravnu zaštitu uhapšenim Srbima.

Danas je angažovan i na postupcima rehabilitacije istorijskih ličnosti, kao i na povraćaju imovine kraljevskoj porodici Srbije.