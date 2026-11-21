Proslava Svetog kralja Stefana Dečanskog u manastiru Visoki Dečani počinje 24. novembra liturgijom u 09.00 časova. Pridružite se prazničnom bdenju.
Društvo
Manastir Visoki Dečani proslavu ktitorske slave počinje bdenjem u ponedeljak
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Proslava Svetog kralja Stefana Dečanskog - ktitorske slave manastira Visoki Dečani, počinje u ponedeljak prazničnim bdenjem u Dečanima, od 17.00 časova.
Liturgija će na dan praznika, 24. novembra, biti služena od 09.00 časova.
"Molimo sve organizovane grupe koje planiraju prisustvo bogosluženjima, a koje nisu već najavile svoj dolazak, da to učine najkasnije do kraja dana", piše na Instagram nalogu manastira.
Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog 24. novembra. U narodu je ovaj dan poznat i kao Mratindan.
Sveti kralj Stefan Dečanski bio je sin Svetog kralja Milutina i otac cara Dušana. Podigao je manastir Visoke Dečane, a crkva ga slavi kao velikomučenika.
Kurir/Tanjug
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