Društvo
DA LI STE GA VIDELI? U Zemunu nestao tinejdžer! Navodno je viđen na Banjici kako ulazi u autobus...
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Andrej na sebi ima crnu jaknu, tamnu trenerku, teget cipele, a inače nosi levu cipelu s ortopetskom povisicom.
Ima svetlo smeđu kratku kosu i plave oči.
On je, prema rečima člana porodice, poslednji put viđen danas na Banjici oko 13 sati. Pretpostavlja se da je ušao u neki od autobusa 15, 18 ili 78 u pravcu grada. Nestanak je prijavljen policiji.
Andrej je neverbalan i verovatno uplašen situacijom i bilo bi dobro da što pre bude pronađen.
Ukoliko ste primetili Andreja i imate neke informacije o njegovom kretanju javite policiji na broj 192.
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