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Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sneg u ponedeljak stiže u Srbiju. Još večeras očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a onda stiže pravi preokret i dramatičan pad temperature!

Kako je ranije najavio i meteorolog Ivan Ristić, sutra se otvaraju "bečka vrata", a sa njima stiže i prodor hladnog vazduha koji će na planinama doneti prve pahulje.

U ponedeljak biće pretežno oblačno mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

- Od utorka hladnije ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni. U utorak i sredu suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše - kažu u RHMZ.

Foto: Printksrin

Sneg stiže u ponedeljak u 9 sati

Na meteorološkom sajtu "Vreme radar", radarski snimci trenutno pokazuju da će sneg početi da pada u ponedeljak u 9 sati i to prvo u zapadnoj Srbiji - okolini Valjeva i Loznice.

Sneg u ponedeljak u 11 sati

Nakon toga, širiće se dalje ka jugozapadu i jugu, pa će već oko 11 časova zahvatiti okolinu Užica, Požege, Ivanjice, Raške, ali i Kopaonik.

Sneg u 15 sati

Posle podne, oblaci koji donose snežne padavine kretaće se ka jugoistoku, pa će snega biti u Dimitrovgradu, okolini Pirota, Babušnici...

Foto: Printksrin

Sutra mraz, biće kiše i vetra

U nedelјu jutro hladno, ponegde prizemni mraz, a tokom dana umereno oblačno. Pre podne na severozapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.

Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16.

Stiže sneg, temperatura naglo pada

U ponedelјak pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

Maksimalna temperatura u intervalu od 6 na severu do 13 stepeni na jugu Srbije.