Policiji je nestanak prijavila majka dečaka, danas oko 12.35 časova
Društvo
Aktiviran sistem "Pronađi me": Hitno se oglasio MUP zbog tinejdžera nestalog u Beogradu
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka sedamnaestogodišnjeg Andreja Davidovića iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.
Andrej ima autizam i ne govori, visine je oko 165-170 centimetara, srednje telesne konstitucije, svetlo smeđe kratke kose, plavih očiju, nosi ortopedsku cipelu, na sebi je imao crnu jaknu sa kapuljačom, trenerku tamne boje i teget cipele.
Foto: Društvene Mreže
Policiji je nestanak prijavila majka dečaka, danas oko 12.35 časova.
Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192.
Informacije su objavljene na sajtu: http://pronadjime.mup.gov.rs/
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