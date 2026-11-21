Društvo
Pronađen dečak (17) koji je nestao u Zemunu: MUP otkrio detalje
Slušaj vest
Sedamnaestogodišnji dečak iz Zemuna, koјi јe danas nestao, pronađen јe u autobusu na raskrsnici ulica Nemanjine i kneza Miloša.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka sedamnaestogodišnjeg dečaka iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.
Reaguj
Komentariši