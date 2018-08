CELA SRBIJA U STRAHU OD NOVOG RIGOROZNOG PRAVILNIKA: Tehnički pregled ide do najsitnijih detalja, ali zbog OVIH 5 RAZLOGA SIGURNO PADATE!

Neispravne kočnice, dotrajale gume, truli koševi za motor, zarđali prednji i zadnji lonac auspuha i nedostatak dodatne opreme najčešći su problemi zbog kojih skoro svako drugo vozilo pada na novom tehničkom pregledu.

foto: Dragana Udovičić

Mesec dana pošto je stupio na snagu novi pravilnik, jasno je da je tehnički pregled postao znatno rigorozniji i detaljniji, ali i da je, najblaže rečeno, izazvao strah, paniku i zabunu kako među kontrolorima i saobraćajnim inspektorima, tako i među vlasnicima vozila.

Manjkavosti pravilnika

Pošto pravilnik još nije u potpunosti odredio šta je sve ispravno, a šta ne, odnosno šta se sve definiše kao prepravka vozila za koju je neophodno ispitivanje, mnogi kontrolori vraćaju automobile sa tehničkog pregleda i zbog sitnica. To čine pre svega u strahu da i sami ne budu kažnjeni pošto im prete kazne od 20.000 do 40.000 dinara, dok je za vlasnike servisa globa još veća - od 60.000 do 800.000 dinara, uz oduzimanje ovlašćenja za tehnički pregled.

foto: Zorana Jevtić

S druge strane, čak 90 odsto vlasnika vozila prethodnih godina uopšte nije išlo na tehnički pregled, već je to obavljalo na slepo, preko agencija za registraciju.

Zato se tek sad, kada je stupio na snagu novi pravilnik po kome to više nije moguće, ispostavilo da je većina vozila u katastrofalnom stanju. Bez obzira na to, poznato je šta najviše vlasnike vozila muči na tehničkom pregledu bilo kao stvarni problem po bezbednost na putu, bilo kao začkoljica kojoj se trenutno ne vidi rešenje.

ZBOG ČEGA SE NAJČEŠĆE PADA NA TEHNIČKOM

1. Neispravne kočnice

Pored istrošenih pločica i paknova, veliku muku vlasnicima vozila u prethodnih mesec dana stvarala je i ručna kočnica nedovoljne sile.

foto: Tanjug

- Mnogi vozači u Srbiji retko kad ili nikad ne koriste ručnu kočnicu. Zbog toga je u velikom broju slučajeva ona bila neispravna i to je razlog da vratimo vozilo sa pregleda - kažu u Udruženju osnivača tehničkih pregleda (UOTP).

2. Dotrajale gume

Istrošeni pneumatici sezonska su rak-rana mnogih automobila u Srbiji, što je bilo vidljivo i na tehničkim pregledima po novom pravilniku.

Kod nas se, nažalost, gume voze do poslednjih dana, dok maltene ne izgube šaru. Dubina šare na gumama je standardizovana, a na mnogim vozilima pneumatici su bili mimo tog pravila - naglašavaju u UOTP.

3. Dubinska korozija

Za razliku od površinske korozije, dubinska rđa nikako se ne toleriše na tehničkim pregledima.

foto: Zorana Jevtić

- U prethodnih mesec dana najčešće smo imali trule koševe, nosače motora, kao i prednji i zadnji lonac na izduvnom sistemu, što je dokaz dubinske korozije i takva vozila nisu mogla da prođe tehnički pregled - ističu u UOTP.

4. Nemanje dodatne opreme

Mnogi vlasnici vozila pali su na tehničkom kada im je kontrolor otvorio gepek i zatražio dodatnu opremu.

- Mnogi nemaju trougao, sajlu, aparat za gašenje požara ili paket prve pomoći, a to se svuda u Evropi traži i kazne su rigorozne. Zanimljivo da su mnogi kontrolori u strahu brojali čak i zihernadle na prvoj pomoći pošto treba da ih bude sedam - objašnjavaju u UOTP.

5. Kuke van gabarita

Na mnogim vozilima u prethodnih mesec dana neispravne su bile i kuke za vuču.

foto: Zorana Jevtić

- Uglavnom je reč o neatestiranim kukama koje su van gabarita vozila. U takvim situacijama vlasnici treba ili da je atestiraju ili da je skinu i postave takozvanu evrokuku koja ima EU homologaciju - kažu u UOTP.

NAJČEŠĆE ZAČKOLJICE

1. Naknadno ugrađeni farovi

Prema rečima načelnika Uprave saobraćajne policije Nebojše Arsova, prepravkom vozila smatra se i ugradnja svetlosnih uređaja. To znači da svi koji su, umesto fabričkih svetala, stavili, recimo, ksenon farove, moraju da urade atest.

Problem je samo što ne postoji nijedna institucija u Srbiji koja radi takav atest. Zbog toga ljudi bukvalno moraju da seku sve instalacije kako bi vratili fabrička svetla, naglašavaju u UOTP.

2. Rol-barovi

Kontrolori na tehničkom pregledu rol-barove podvode pod metalna ojačanja karoserije koja moraju biti ispitana, zbog čega i za njih traže atest.

- Pošto ni za rol-barove ne postoje institucije u Srbiji koje rade atest, mnogi vlasnici su odlučili da ih skinu ne bi li samo prošli tehnički pregled, a potom ih ponovo stavljaju. Postoji mogućnost da za vozila sa fabričkim rol-barovima vlasnici zatraže potvrdu od ovlašćenog servisa da se radi o originalnom delu na automobilu. S tim što ta potvrda može da košta čak 15.000 dinara - upozoravaju u UOTP.

3. Krovni nosači i pragovi

I za ove ugrađene delove koje kontrolori karakterišu kao metalna ojačanja karoserije ne postoji institucija u Srbiji koja radi atest.

foto: Marina Lopičić/Ilustracija

- Zato i te delove pojedini vlasnici vozila poskidaju pre tehničkog pregleda, a posle ih ponovo stavljaju. Računaju da ga saobraćajni policajac na ulici neće sigurno slati na vanredni tehnički pregled zbog krovnih nosača i pragova - ističu u UOTP.

