KO IMA GARSONJERU U BEOGRADU, MOŽE DOBRO DA JE NAPLATI: Iznajme se očas posla, a cena im se kreće od 50 do 300 evra! Evo koliko košta najam u drugim gradovima Srbije

BEOGRAD - Od kraja avgusta do oktobra zbog dolaska studenata povećana je potražnja za iznajmljivanjem kvadrata. Najtraženiji su mali stanovi.

Od stotinu evra, za prepravljeni lokal od 14 kvadrata na beogradskoj periferiji, u celosti obložen keramičkim pločicama, pa do 600 evra mesečno za 86 nameštenih kvadrata u srcu Vračara. Tako se, po aktuelnoj ponudi u oglasima za nekretnine, trenutno kreću cene stanova ponuđenih u najam u glavnom gradu, pišu Novosti.

Potražnja za iznajmljenim prostorom ovih dana u godini po običaju je nešto veća, zbog studenata koji traže smeštaj u Beogradu, ali i u drugim univerzitetskim centrima u Srbiji.

- Traži se stambeni prostor različite strukture i kvaliteta, u zavisnosti od potrebe - kaže Kaća Lazarević iz jedne agencije za nekretnine u Beogradu.

- Roditelji koji traže prostor za decu tragaju za dobrim manjim stanovima, od garsonjera do jednosobnih, koji u zavisnosti od lokacije koštaju uglavnom od 150 do 300 evra. U tu svrhu traže se namešteni stanovi, sa centralnim grejanjem, u blizini fakulteta. Oni koji tragaju za većim stambenim prostorom, od 50 do 100 kvadrata, uglavnom traže prazne stanove, sa garažom, centralnim grejanjem, a cene se kreću od 500 do 1.000 evra.

Iako je uoči početka i ove akademske godine povećana potražnja za stanovima radi iznajmljivanja, cene zakupa u Novom Sadu nisu značajnije promenjene u odnosu na lanjske, možda tek za koji procenat naviše, potvrđuju u novosadskim agencijama za nekretnine.

- Studenti najviše traže opremljene garsonjere na atraktivnim lokacijama u blizini fakulteta ili na saobraćajnicama koje vode ka univerzitetskom kampusu. Zakupnina takvih stanova je od 150 do 200 evra mesečno - kaže za izvršni direktor jedne agencije Dragan Rabatić, napominjući da na taj iznos treba dodati i troškove za komunalije.

Veći stanovi, na Limanu ili u drugim delovima grada, mogu da se zakupe za nešto manje novca, od 100 do 120 evra mesečno, ali su u tim slučajevima znatno veće dažbine, tako da se studentska populacija uglavnom odlučuje za stanove sa manje "kvadrata".

Rabatić dodaje da je mali rast cena stanova za iznajmljivanje u Novom Sadu rezultat uobičajene dinamike na tom tržištu, odnosno povećane tražnje krajem avgusta, u septembru i početkom oktobra.

Cene privatnog smeštaja za studente Univerziteta u Kragujevcu, kreću se od 80 pa do više od dve stotine evra mesečno, u zavisnosti od lokacije i veličine stana. U tu cenu nisu uračunati troškovi za komunalije. Oni koji pristaju da u, recimo, dvosobnom stanu bude njih dvoje ili troje, dele troškove smeštaja koji ukupno košta malo više od oko dve stotine evra, u proseku 70 evra po krevetu.

U odnosu na prošlu godinu cene iznajmljivanja stanova u Kragujevcu su iste ili neznatno niže.

Stanovi za iznajmljivanje u Vranju se mogu naći i po ceni od 50 evra, koliko je potrebno izdvojiti za jednosoban stan u kući, ali i 500 evra za trosobne stanove u novim višespratnicama.

Cene se ne razlikuju od prošlogodišnjih, kada je zbog velikog broja ljudi zaposlenih u centrima za prihvat migranata na jugu Srbije, skočila potražnja, koja je automatski podigla i cene nekretnina za iznajmljivanje.

Iz vranjskih agencija za nekretnine kažu da je prosečna cena dvosobnog stana, što je i najčešća potreba klijenata, od 100 do 180 evra na mesečnom nivou u zavisnosti od lokacije i toga da li je stan namešten ili prazan. Što se tiče studenata, oni obično traže stanove u okolini Učiteljskog fakulteta i njihove potrebe su skromnije, pa su stanovi i jeftiniji.

