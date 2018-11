SEKTE HARAJU SRBIJOM: Udaraju na najranjivije, samce, penzionere, udovice... OVAKO IM OTIMAJU SVE ŠTO IMAJU

Foto: YouTube prtscr / The Feed

Sektaši u Srbiji su toliko opasni i umeju da manipulišu do te mere da nateraju osobu da im prepiše stan, kuću i sve što ima!

Oni na najfiniji mogući način pristupaju narodu, zovu ljude na fiksni telefon, dolaze im na vrata, nude razgovor, savete, druženje, besplatnu versku literaturu, a sve u cilju da pridobiju poverenje osobe i da se okoriste, kažu stručnjaci.



Nikada nisu bezobrazni, vrlo su fini, ali uporni su preko svake mere kako bi uspeli u svojoj zloj nameri. Pre samo sedam dana lekarka u penziji Brankica P. (65) iz Novog Beograda imala je kontakt sa sektom.



- Bilo je oko devet uveče kad mi je zazvonio fiksni telefon. "Dobro veče, ovde Goca" - reče prijatan ženski glas. Goca, Goca..., razmišljam brzo. "Koja Goca?", upitah. "Pa mi se ne poznajemo, ali želim malo da porazgovaram s vama. Ja sam Jehovin svedok", reče. Samo se u tom trenutku naježih! Poče da me ispituje o životu, veri. Pita me da li čitam Bibliju. Imala sam osećaj kao da sve o meni već zna. Znajući koliko su opasni, bila sam vrlo odsečna, rekla sam da ću poziv prijaviti policiji, ali ona je uprkos tome tražila da o svemu razmislim, te rekla da će me opet pozvati - priča za Kurir Brankica.

Jehovini svedoci nisu sekta, već registrovana verska zajednica, ali je uplašena penzionerka sve prijavila policiji. Nakon nekoliko dana ispred svojih vrata ugledala je dvojicu mladića iz prave sekte.

Poznati srpski sektolog Dimitrije Pastuović za Kurir kaže da je mnogim sektašima krajnji cilj upravo dobijanje nekretnina, kuća, stanova.



- Njihova ciljna grupa su stariji ljudi, najčešće vrbuju osobe koje su preživele neku tragediju, kojima je preminuo supružnik, koje nemaju decu ili su im deca daleko. Dakle, one koji su sami, ali imaju neku nekretninu. Prvo ulaze na fin način u priču. Poznati su po tome što su vrlo ljubazni. Tom finoćom kupuju. U Srbiji postoji mnogo različitih sekti. Prvo stvaraju kontakt, pa počinju priču o veri, govore da će doći sudnji dan... Ljudi tako nasedaju i polako postaju potpuno izmanipulisani, sve do trenutka kad su u stanju da urade bilo šta, na primer da pojedincima sekte prepišu sve nekretnine - kaže Pastuović.





Bacio porodicu u bedu

Čovek im prepisao sve

Sektolog Dimitrije Pastuović seća se konkretnih slučajeva kad su porodice onih koje su vrbovale sekte bačene u bedu.

- Čovek je bio alkoholičar, sektaši su mu pomogli da prekine da pije, ali se uvukao u gore zlo. Imao je kuću i stan i sve je prepisao njima, žena i deca su ostali bez ičega. Takve stvari se dešavaju - kaže Pastulović.



Činjenice



- sekta je grupa ljudi koja uči druge da veruju u nešto nešto što će ih navodno spasti

- tvrde da su religijska grupa, ali poriču osnovne istine religije

- procenjuje se da verskih sekti u Srbiji ima najmanje 60

- više desetina hiljada ljudi su pripadnici neke sekte

- najopasnije su sekte koje imaju totalitarne i destruktivne ciljeve i radnje, u ekstremnim slučajevima one propagiraju samoubistvo

- satanističke sekte navode žrtve da se ponašaju što približnije satanističkom idealu, suprotno od svih uvreženih vrednosti i morala

- pseudohrišćanske sekte usredsređene su na to da proizvedu što više sledbenika koji će im obezbediti materijalnu satisfakciju

