PONESITE KIŠOBRAN ZA SVAKI SLUČAJ: Danas promenljivo oblačno, u ovim delovima Srbije pljuskovi

U Srbiji će danas na severu biti pretežno sunčano, a u ostalom delu promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 C do 16 C, a najviša dnevna od 23 C do 27 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguca je kratkotrajna kisa ili pljusak. Vetar slab, severozapadni.

Jutarnja temperatura oko 16 C, a najvisa dnevna oko 25 C.

U Srbiji će u narednih sedam dana, do 22. jula, biti pretežno sunčano i toplije, do subote u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko - planinskim krajevima.

Temperatura u postepenom porastu, od subote najviša temperatura oko 30 stepeni.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir