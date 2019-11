ALARMANTNO: Srbija ostaje bez bureka, a moleri će nam drati kožu s leđa

Ako je suditi prema trenutnom stanju stvari na tržištu rada, Srbija bi uskoro

mogla da ostane bez bureka, jer neće imati ko da ga pravi!

Naime, u mnogim gradovima u Srbiji, poput Niša, pekare plaču za majstorima za burek, ali ne mogu da ih nađu ni za početnu platu od 1.400 evra.

Ništa bolja situacija nije ni sa drugim zanatskim zanimanjima, pa se, na primer, na dobrog molera mora čekati i do šest meseci zato što je pretrpan poslom.

Otišli u inostranstvo



- U Nišu je oglas za majstora pekara sa početnom platom od 1.400 evra otvoren pre šest meseci i vlasnik pekare nije uspeo da ga nađe. Javila su mu se samo dva čoveka, jedan početnik i jedan priučeni radnik. Zvao me je da pita da li znam nekoga. Problem je što su dobri pekari otišli u inostranstvo, a dobri majstori koji su ostali i znaju da prave burek i peciva otvorili su svoju radnju - kaže Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

Skupe usluge

Ona ističe da je strašno što je Srbija ostala bez mnogih zanimanja, što, osim kompanija, osećaju i građani jer na dobrog majstora moraju da čekaju dugo i debelo da ga plate.

- Majstori za centralno grejanje, metalostrugari, varioci, to su zanimanja koja se suvim zlatom plaćaju. Mi sami građani znamo da kad nam treba majstor da su cene astronomske. Ne možete da nađete dobrog molera da vam okreči stan, a kada vam ga neko preporuči, zakazuje vam za šest meseci jer ne možete pre da dođete na red. Naravno, svi znamo da je manjak stručnih medicinskih sestara i lekara sa kojim se Srbija suočava poslednjih pola godine veliki problem. Imamo lekare koji izlaze sa fakulteta, ali njima treba pet-šest godina da nauče posao, a u njihovom poslu greške se ne opraštaju - naglašava Savićeva.

Uvozimo radnike

Da će građani Srbije za koju godinu električare i druge majstore plaćati dva-tri puta više nego sada, smatra i Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.

- Javna je tajna da poslednje dve-tri godine građevinske firme uvoze radnu snagu iz Turske, Avganistana, Pakistana jer su i u Makedoniji zarade majstora veće nego u Srbiji, pa nemaju računicu da dolaze. Od 1. januara će biti još veći problem jer se dosta ljudi prijavilo da ide u Nemačku. Za nekoliko godina ćemo električare i molere plaćati dva-tri puta više nego sada jer je pitanje kada ćemo dostići zarade kao u Hrvatskoj i drugim zapadnim zemljama - objašnjava Rajić.

HRONIČAN PROBLEM MUKE FRIZERSKIH SALONA

Nišlije nema ko da šiša

foto: Kurir/M.S.

U Nišu čak 32 frizerska salona traže radnike, ali se na oglase za posao koji su uvek otvoreni niko ne javlja, iako je plata na nivou republičkog proseka. Dragan Živić Figaro, predsednik Udruženja frizera, pedikira i manikira Niša, kaže da je stvarno neverovatno da mladi ljudi neće da se zaposle u svojoj struci nego bi pre da budu radnici kockarnica, kafića, butika, novootvorenih fabrika.

- Imamo velikih problema s nedostatkom radne snage. I ja već dugo tražim radnike, ali neće da rade za 40.000 plus bakšiš uz sve plaćene doprinose. U Nišu postoji frizerska škola i logično je da ta deca nastave zanat, ali praksa nas demantuje. U ostalim salonima je za početnike plata nešto iznad 30.000 dinara plus bakšiš. Dva su razloga što je to tako. Prvi je rad na crno kod kuće, jer za 500 evra s jednom stolicom može da se opremi salon i da se zaradi mesečno oko 50.000 dinara, a da se nikom ne plaća porez - kaže Živić i dodaje da je manji broj frizera otišao i u inostranstvo da rade za mnogo veći novac.

M. S.