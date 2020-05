ISPOVEST ZAPOSLENE U DOMU ZA STARE OBRENOVAC: Mame neće biti 14 dana, čuvaj brata i sestru!

- Deca su već velika. Mlađi sin ima 16, a ćerka 14 godina. U domu radim petnaesatk godina, nisam mogla da se ne prijavim. Bilo bi besmisleno da ne budem tu - priča za Kurir Aleksandra i dodaje:

- Kada je 2014. bila velika poplava u Obrenovcu, zajedno, sa korisnicima, tri dana smo bili u izolaciji. Nismo imali ni struje, ni vode, a voda je nadolazila. To nam je bilo neprocenljivo iskustvo i, nakon toga, ova organizacija nam nije teško pala. Kada je stigla instrukcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o zabrani poseta i svim preventivnim merama u borbi protiv korona virusa, znali smo da moramo da je maksimalno ispoštujemo zbog zdravlja naših korisnika.

Ona navodi da su nekoliko dana pre karantina spremili i ogradili prostor gde će zaposleni spavati, a srećna okolnost je bila je ta što GC "Obrenovac", koji trenutno broji 310 korisnika, za leto planirao renoviranje, tako da su već imali obezbeđene krevete i posteljinu.

- Svi su se dobrovoljno prijavili. Imali smo jaku motivaciju. Znali smo da su korisnici doma najugroženiji i da moramo da ih zaštitimo - kaže Aleksandra i dodaje da su zaposleni očekivano puno radili, ali da im posao nije teško padao. Najteže je, kako kaže, bilo podneti tugu korisnika jer ne mogu da vide svoje najmilije.

- Ima korisnika koji su do pandemije imali svakodnevne posete. Njima je bilo teško objasniti da nisu napušteni. Oni nisu ni gladni, ni žedni, ali se jako raduju kad od svojih dobiju pakete, što sada nije bilo moguće. U takvim situacijama jedino pomaže čista ljudska toplina - priča Aleksandra, koja dodaje da su zaposleni zajedno sa korisnicima tih 14 dana živeli kao porodica, pa su zajedno farbali i uskršnja jaja.

U gerontološkim centrima od nedavno je dozvoljeno preuzimanje paketa za korisnike na bezbedan način i prema propisanoj proceduri, te je to prilično obradovalo korisnike. Kako ističe podrška Ministarstva u ovim trenucima mnogo znači zaposlenima, ali se i korisnici osećaju sigurnije jer znaju da svi brinu o njima.

Odeljenje za dementne

Čak i gugutka svila gnezdo

U GC "Obrenovac" prosečna starost korisnika je oko 80 godina, a među štićenicima ima i oko 180 onih koji su nesamostalni ili dementni i zahtevaju posebnu pažnju.

- Imamo tri negovateljice na odeljenju za dementne koje su ostavile malu decu da bi bile sa korisnicima. Baš na tom odeljenju vlada red i mir i, čudno, tamo miriše na bebe, a ne na dom za stare - sa osmehom priča Aleksandra i dodaje da je prijatnu atmosferu prepoznala i jedna gugutka koja je na prozoru svila gnezdo.

Velika porodica

Nisu pravili buku da bi zaposleni spavali

Aleksandra kaže i da su korisnici prepoznavali koliko je osoblje predano, pa su se i sami trudili da im olakšaju posao:

- Korisnici su bili divni. S obzirom na to da legnu u 20 časova, probude se već u četiri, ali su se trudili da ne šetaju po domu i ne prave buku kako bismo mi mogli da odspavamo nekoliko sati u cugu. Sve to rezultiralo je time da smo do sada, hvala bogu, uspeli da sačuvamo dom, ne samo od korone, već i od drugih bolesti. U našem domu do sada niko nije ni kinuo.

