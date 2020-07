PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za četvrtak 30. jul. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

BRAVO, SRBIJO! Mala Sofija ide na lečenje u Los Anđeles, skupljen novac za najskuplji lek na svetu

Jednogodišnja Sofija Markuljević konačno ide na lečenje!

Novac za njeno lečenje je sakupljen zahvaljujući dobrim ljudima! Ovu informaciju potvrdili su i roditelji male devojčice, koji su danas dobili lepe vesti.

foto: privatna arhiva

UŽIVO NAJNOVIJI PRESEK KORONE U SRBIJI: Smanjuje se broj novozaraženih, 7 preminulo

U poslednja 24 sata na virus korona testirano je 8.804 osoba, pozitivna je 321, a preminulo je sedam osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 150 osoba, sedam više nego juče.

foto: Covid19.rs Printscreen

SJAJNE VESTI ZA VAKCINU OD VUČIĆA: Bićemo među prvih 20 zemalja! Trudićemo se da bude besplatna za sve građane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija u razgovoru sa predstavnicima dve zemlje, to jest dve kompanije, koje rade na vakcini, te da ćemo biti među prvih 20 zemalja koje će vakcinu da plate. Vučić je, u obraćanju građanima, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da veruje da zna iz koje zemlje će doći najpre vakcina.

RADOVANOVIĆ REAGOVAO NA NAPISE MEDIJA: Uprava za sprečavanje pranja novca ne sprovodi nikakve istrage!

V.d direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović rekao je danas da je zbog pisanja brojnih medija primoran da još jednom reaguje i da obavesti javnost da ova uprava sprovodi redovne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti i da se to radi na isti način kao što je to bio slučaj 2018. ili 2019. godine. On je demantovao da se ta uprava bavila pojednicima, nego isključivo organizacijama iz neprofitnog sektora.

KRŠENJE KODEKSA: Kurir se žalio na N1 Savetu za štampu

Ovaj medij objavio je dva saopštenja Junajted grupe, svog vlasnika, u kojima optužuje naš list za neprofesionalizam, dok prenošenjem tih saopštenja upravo oni rade ono za šta nas neosnovano optužuju

foto: Dragana Udovičić

USVOJEN SET EKONOMSKE POMOĆI! Mali: Paket mera težak 66 milijardi dinara KREĆE ODMAH

Drugi paket mera podrške privredi "težak" je 66 milijardi dinara i sa njegovom realizacijom se kreće odmah, rekao je ministar finansija Siniša Mali Tanjugu, posle današnje sednice Vlade Srbije na kojoj je usvojen novi set ekonomske pomoći.

foto: Adria Media TV

KRIZNI ŠTAB Dr Kisić: Proverićemo šta se dešava u ovom gradu, tamo je uočeno povećanje!

Najviše zaraženih je u Beogradu, Novom Sadu, na dobrom smo putu, ali moramo biti disciplinovani i poštovati mere kako bismo što pre ugasili ovu epidemiju - rekla je dr Darija Kisić Tepavčević dodajući da je uočeno povećanje u Aleksincu pa će se proveriti o čemu je reč u tom gradu. Tutin i Kragujevac danas nisu imali nijednog zaraženog a da je to potvrđeno testom dok su Beograd i Novi Sad i dalje gradovi sa najviše zaraženih.

PACIJENT KOJI SE INTUBIRA IMA MALE ŠANSE DA PREŽIVI: Dr Udovičić objasnio kada se i kako oboleli stavljaju na respirator

foto: Kurir Printscreen

Pacijent koji se intubira ima male šanse da preživi. Tu ocenu izneo je danas dr Ivo Udovičić, komandant VMC Karaburma. On je objasnio kako se u bolnicama postupa sa pacijentima sa blažom kliničkom slikom. "Ko ne zahteva kiseoničku potporu, njemu se daju obične maske i dobija do 15 litara. Tako se regulišete protok kiseonika".

NAUČNICI DOŠLI DO VAŽNOG OTKRIĆA! Evo zašto COVID-19 izaziva gubitak ČULA MIRISA i mnogi će ODAHNUTI

Gubitak čula mirisa predstavlja jedan od najčešćih i najranijih simptoma COVID-19, a grupa američkih naučnika tvrdi da je pronašla uzrok ove pojave.

RODITELJI, BIRAJTE: Ministar Mladen Šarčević do detalja objasnio kako će deca pohađati školu od 1. septembra

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će roditelji osnovaca imati mogućnost da se opredele da li će u narednoj školskoj godini njihova deca pratiti nastavu u školi uživo ili od kuće onlajn.

OTVORENO VATRENO OKO U NIŠU Brnabić: U rekordnom roku sagrađena najmodernija laboratorija u regionu

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo otvorile su laboratoriju "Vatreno oko" u Nišu, a reč je o donaciji kineske Vlade.

foto: Tanjug Printscreen

STEFANOVIĆ POSETIO POLICAJCA KOME SU SLOMLJENE OBE NOGE: Ljudi koji brinu o bezbednosti građana ne smeju da budu meta

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović obišao je danas Nebojšu Apostolovića, policajca koji je teško povređen tokom nedavnih protesta ispred Narodne skupštine.

OTAC MONSTRUM OSUĐEN NA 14 GODINA ZBOG UBISTVA PETOMESEČNOG DETETA: Udarao ga rukama po glavi i telu jer je plakalo

Viši sud u Beogradu je osudio je na 14 godina zatvora Ferdija Jašarija zbog ubistva svoje petomesečne bebe. Naime, u novembru 2018. godine Jašari je nasmrt pretukao svoju bebu, udarajući je po glavi i telu.

NAĐEN TAJNI PODRUM U DVORIŠTU PEDOFILA: Monstrumov prijatelj ispričao jezive stvari, traga se za dokazima o maloj Medi

Nemačka policija već tri dana kopa i pretražuje teren u blizini Hanovera u potrazi za telom devojčice Medlin Meken koja je nestala pre 13 godina.

foto: EPA

NEČUVENO: Srbin ide u Knin na obeležavanje Oluje da slavi zločin nad našim narodom

Funkcioner srpske stranke u Hrvatskoj SDSS i novoizabrni potrepdsednik hrvatske vlade Boris Milošević pristustovaće obeležavanju godišnjive vojno-policijske akcije "Oluja" u Kninu 5. avgusta

foto: Youtube/Printscreen

STAKLORESCU 30 GODINA ROBIJE ZA UBISTVO PRIJATELJA: Evo zbog koje olakšavajuće okolnosti nije dobio punih 40 GODINA

Staklorezac Filip Gavranović osuđen je u Višem sudu u Beogradu na dugogodišnju kaznu jer je u novembru 2017. u svojoj radnji u Resavskoj ulici usmrtio Nikolu Ostojića (36) iz koristoljublja

Ubica: Filip Gavranović foto: Privatna Arhiva

Žrtva: Nikola Ostojić foto: Privatna Arhiva

OVO JE SRBIJA ČEKALA! Nole oduševio sve Srbe: Ne bih da budem nezahvalan, ali to moram da uradim za svoju zemlju!

Ovo je Srbija čekala da čuje!

Više nikakve dileme, Novak Đoković će naredne godine, ako se Olimpijske igre održe, napasti zlatnu medalju, jedini trofej koji mu nedostaje u prebogatoj karijeri.

PALA TROJICA OSUMNJIČENIH ZBOG LIKVIDACIJE KOŽARA I HADŽIĆA NA KRFU: Lažni Česi i Hrvati izrešetali škaljarce!?

Grčka policija privela je tri osobe za koje se veruje da su povezane sa ubistvom Baranina Alana Kožara i Damira Hadžića.

foto: Promo, vijesti.me

(Kurir.rs)

Kurir