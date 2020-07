Sa žaljenjem obaveštavamo javnost da je juče preminuo Branko Piper, legenda Partizana. U pitanju je višestruki šampion Jugoslavije u ragbiju, reprezentativac i član jedne od najboljih Partizanovih generacija. Njegova zaostavština živeće zauvek među crno-belima.

A post shared by Ragbi Klub Partizan (@rugbypartizan) on Jul 30, 2020 at 5:59am PDT