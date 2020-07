TUĐMAN JE DIVLJAO U LOŽI, A NAKON MEČA ŠOKIRAO JE IZJAVOM! Dan kada je Partizan u POLITIČKOJ utakmici ponižen u Zagrebu!

Na današnji dan pre tačno 23 godine Partizan je doživeo jedan od najbolnijih poraza u istoriji.

Crno-beli su u revanš meču kvalifikacija za Ligu šampiona poraženi u Zagrebu od Kroacije (sadašnji Dinamo Zagreb) rezultatom 5:0.

Bio je to prvi fudbalski meč u Zagrebu nakon rata, koji su odigrali jedan hrvatski i srpski klub, pa je tenzija bila na vrhuncu.

Partizan je u Beogradu sedam dana ranije savladao hrvatski tim rezultatom 1:0, a onda je u Zagrebu doživeo pravu katastrofu.

Jedan od najboljih igrača Kroacije u to vreme, Marijan Vlak, prisetio se ovog susreta.

"Bila je to i politička utakmica, ne samo sportska. Ali na terenu se to nije osetilo, igrao se fudbal, politika je bila u drugom planu, mi u ekipi nismo osetili previše politiku. Ali svakako da smo znali da se stvarala atmosfera fudbalskog ludila jer cela država, ne samo dinamovci, živela je za tu utakmicu, nije bilo podele navijača, Dinamo, Hajduk, Rijeka... Svi su bili jedno i stali iza nas, i to smo osetili kao veliku podršku", rekao je Vlak za "Večernji list".

Tadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman uživo je pratio meč, a nakon trijumfa hrvatskog tima organizovan je i svečani prijem za fudbalere Kroacije.

"Uf... To je bilo na Okrugljaku, došao je pokojni predsednik Franjo Tuđman i sećam se kako smo ušli kad je on već bio tamo. Kad dolazite na neki protokol gde je predsednik, ne znate kako da se ponašate, ne možete samo tako doći kod predsednika. Tako da sam ja došao negde sa strane, a Canjuga odmah skočio po mene 'Šta čekaš, zašto nisi došao do predsednika?!' I sednem ja tako tamo i on mi u jednom trenutku kaže: 'E, Vlak, dobro je bilo, ali moglo je biti još bolje!' Ja mislim 'Šta sad nije u redu?!' Predsednik nabaci onaj svoj osmeh i govori mi 'Moglo je to biti bolje!' Ha dobro, šta da kažem. Kasnije sam video da je u loži bacao sako, da je bilo ludilo, a onda meni kaže 'Moglo je bolje!'", otkriva Vlak.

Kurir sport

Kurir