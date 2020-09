PUKOVNIK BISERČIĆ O PADU MIGA 21: Avion nije star i sigurno nije poleteo neispravan, evo i zašto! ŠTA JE SVE MOGLO DA SE DESI

On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot

BEOGRAD - Pukovnik u penziji Zoran Biserčić izjavio je danas, povodom pada vojnog aviona MiG 21 juče kod Malog Zvornika, u kojem su poginula dva pilota, da uzroci te nesreće mogu biti različiti, ali da sigurno ne može biti da je avion poleteo neispravan.

"Uzroci pada se utvrđuju, to rade vrlo stručne komisije. Uvek se formiraju dve ili više komisija. Koji su mogući uzorci - mogu biti kvar aviona, može biti neki postupak, kao i kod saobraćajnih nesreća. Sigurno ne može biti da je avion poleteo neisparavan", rekao je Biserčić za TV Prva na pitanje da li se iz njegovog iskustva može reći sta bi mogao da bude uzrok tragedije, a šta nikako nije moglo da bude razlog.

On je naveo da je naš stategijski pristup održavanje aviona koje ima nekoliko nivoa. Istakao je da se avion održava tokom cele godine, a nakon 50 sati leta se rastavlja i mora biti izvršen pregled, a oko 20 ljudi mora da potpiše pregled da bi taj avion za upotrebu.

"Nama je prevencija otkaza težište. Nije moguće planirati avion na kom nije izvršen pregled posle upotrebe. Taj pregled je mnogo složeniji posle, nego pre upotrebe. Vrše se složeni radovi, a samo avion na kom je utvrđeno ispravno stanje posle upotrebe, može da se koristi i planira. Osam lica mora da potpiše pregled", rekao je Biserčić.

Istakao je da avion nije star, ali i da avion može biti "ispravan ili neispravan".

"Što se tiče ovog aviona, on je zadnji u seriji. Kad se radi remont i produženje vremensko, radi se o konstrukciji, gleda se da li ima korozije... Taj vremenski resurs je kategorija koja nije toliko bitna na Zapadu", dodao je Biserčić.

On je ocenio i da ne postoji ljudska greška jer je to toliko rizičan posao. Neko će reći eto Ajrton Sena, ljudska greška u Formuli 1, pa nije to je tkao rizičan posao...

"Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora. Pilot u sletanju preko 3.000 pogleda očima mora napraviti. Jako je ružno reći greška i ljudski faktor. Ne može svako da leti na vojnom avionu", rekao je Biserčić dodajući da je reč o velikoj tragediji da su pre svega izgubljena dva života koja nemaju cenu, njihove porodice koje su ih izgubile a onda i veliki gubitak za Vojsku Srbije i narod Srbije koji su uložili ogromne sate i sredstva u njih i njihovo školovanje, ogroman je gubitak izgubiti dva osposobljena i dva vrhunska pilota na supersoničnom avionu na kojem ne može svako da leti i neće svako da leti.

- Svaki pilot je ponosan na svoje zanimanje i tog trenutka kad ulazi u avion svestan opasnosti ali pre svega ponosan na svoj poziv - zaključio je pukovnik Biserčić.

