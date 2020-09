ISPOVEST MAJKE NASTRADALOG PILOTA: Rekao mi je majko izađi na terasu, leteću iznad naših kuća! ČEKALA SAM GA KAO OZEBAO SUNCE

Vojni avion srušio se jutros u selu Brasina kod Malog Zvornika, a pilot Zvonko Vasiljević je poginuo, dok se za drugim, koji se katapultirao, tragalo satima. Nešto pre 14 sati nažalost stigla je vest da je i drugi pilot nastradao.

Novinari su bili u porodičnoj kući stradalog Zvonka pre saznanja o sudbini pilota i koopilota. Roditelji i nekoliko prijatelja i rođaka već su bili u suzama, zabrinuti, tužni.

Niko, međutim, još nije želeo da poveruje i najgore. Pročulo se da je navodno pilot katapultirao u naselju Čolakovići u Brasini... Sve neprovereno, nezvanično što brigu čini još većim i otvara put crnim slutnjama, ali zrno nada je postojalo.

- Pola sata pre leta, Zvonko me je pozvao rekao mi da izađem na terasu da će leteti iznad naših kuća - priča za "Novosti" majka Mara.

-Čekala sam ga "kao ozeblo sunce", on je naš ponos i dika u svakom smislu i kao dete, i kao čovek i kao pilot.Šta se, u međuvremenu, desilo ne znam.

foto: Printscreen

Otac Dragan kaže da zna sina u dušu, ali i njegova razmišljanja o letovima i kaže: Ko zna koliko puta mi je govorio da nikad, ni po koju cenu, ne bi ostavio nekoga u avionu a on sam da katalputira.Nikada, naglašavao je, ne bi to učinio. Siguran sam da to ni sada nije učinio, jer ga krasi snažan moral, profesionalnost i čovekoljublje.

I Zvonkov stric, Vidoje, bio je pilot, potpukovnik avijacije JNA. Mlađi Vasiljević je tako nastavio vojničku i pilotksu tradiciju ovog časnog doma u Donjoj Borini.Vidoje je tragično poginuo, pre dvadesetak godina, ali ne u letu, već je pao sa kuće jednog prijatelja kom je pomagao u izlivanju kuće.

foto: T.Ilić

kurir.rs/Večernje novosti

Kurir