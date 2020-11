NAVALA NA SRPSKE PLANINE I BANJE ZA DOČEK NOVE GODINE: Noćenje od 1.000 dinara do 1.000 evra

Građani Srbije, kako stvari stoje, planiraju da novogodišnje praznike, uprkos epidemiji korone, provedu na atraktivnim destinacijama širom naše zemlje. A zbog ograničenog izbora za putovanje u inostranstvo, preko grane će retko ko. U srpskim planinama, banjama i gradovima cene noćenja u novogodišnjim danima kreću se od 1.140 dinara pa do 117.538 dinara, što je oko hiljadu evra, u zavisnosti od tipa smeštaja i lokacije.

Osim u Srbiji, zimovanje u komšiluku primamljivo deluje u Bosni i Hercegovini, kao i u Severnoj Makedoniji, po ceni počev od 79 evra, i to bez testiranja na koronavirus. Crna Gora zbog uvođenja policijskog časa trenutno nije atraktivna za turiste iz Srbije, dok su granice ostalih država iz regiona zatvorene za naše građane. Neizvesna su putovanja i u Tursku i Egipat, za koje tradicionalno vlada najveće interesovanje, potvrđuje za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, koji ističe da zbog epidemiološke situacije nema velikog broja rezervacija.

- Najsigurnije su domaće destinacije i eventualno BiH - Trebinje, Banjaluka, Sarajevo, Jahorina i Severna Makedonija - Skoplje ili Ohrid. Ljudi se raspituju, najviše se interesuju za planine i banje, ali pošto je zabranjeno okupljanje više od pet ljudi, organizovana proslava Nove godine neće biti moguća - kaže Seničić.

On dodaje da su upitna i putovanja u Istanbul, jer se razmatra potpuno zatvaranje grada: - Nema mnogo uplata, jedine uplate se odnose na zimovanje na domaćim planinama, sve ostalo su upiti. Ljudi ne uplaćuju novac unapred, već prave rezervacije bez uplate. Situacija je nestabilna, agencije nemaju posla. Naši građani ne mogu da putuju u Tajland, ni u Izrael, zatvorena je EU. Može se p na Maldive i u Dubai s negativnim PCR testom.

Od gradova su najatraktivniji Niš, Kragujevac, Beograd i Novi Sad: - Naše banje su veoma zanimljive za period raspusta i Nove godine. Planine su takođe u opticajuŠto se tiče Crne Gore, uvedene su mere zatvaranja, policijski čas koji neće pogodovati tome da neko putuje tamo..

Fruška gora - Do 200 evra noćenje Cena noćenja za jednu osobu iznosi od 2.351 do 22.567 dinara u apartmanskom smeštaju.

Novi Sad - Noćenje i do 200 evra Cena noćenja po osobi u novogodišnjim danima iznosi od 1.140 dinara za smeštaj u hostelu, a za smeštaj u luksuznom apartmanu treba izdvojiti do 23.508 dinara.

Za proslavu novogodišnje noći u restoranima treba izdvojiti od 32 evra do 150 evra, sa uračunatom cenom hrane i pića, ukoliko za Novu godinu budu radili restorani. Cena noćenja po osobi varira od 1.175 dinara za noćenje u hostelu do 117.538 dinara za smeštaj u najluksuznijem apartmanu.

Turska Bez obaveznog testa l Kapadokija od 349 do 539 evra * za avionski prevoz l Istanbul od 109 evra * za autobuski prevoz l Istanbul od 349 do 539 * za avionski prevoz

Egipat Negativan PCR test l Hurgada od 389 do 888 evra l Šarl em Šeik od 529 do 799 evra * cene po osobi, avionski prevoz

REGION

BiH Bez obaveznog testa l Banjaluka Od 99 do 119 evra l Sarajevo Od 79 do 119 evra l Trebinje Od 79 evra do 119 evra l Jahorina Od 2.500 dinara za najjeftiniji apartman do 25.858 za noćenje u najskupljem * cene za tri noćenja, autobuski prevoz, noćenje s doručkom

S. Makedonija Bez obaveznog testa l Ohrid Od 79 do 99 evra * cena za tri noćenja, autobuski prevoz