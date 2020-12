KONFERENCIJA KRIZNOG ŠTABA! Udovičić: Ovako nije bilo ni za vreme španske groznice! Nemojte da budete odgovorni za smrt najbližih

U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 19.826 građana, od kojih je 6.534 pozitivno.

Nažalost, preminulo je 55 obolelih, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze se 319 pacijenta.

Krizni štab je jutros održao sastanak, a novih mera do utorka neće biti.

Naredna sednica Kriznog štaba zakazana je za ponedeljak.

Direktor Vojne bolnice Karaburma dr Ivo Udovičić i pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković obratili su se javnosti.

"Sada, u odnosu na juli ili april, klinička slika je ista, samo su brojke različite. Tada je najveća cifra bila 400 dnevno, a sada 10 ili 20 puta više, a to je 10 ili 20 puta teže. Nemojte pitati salonske lekare, ja ću vam reći. Ovo je vrlo teška bolest. Ovakva epidemija verovatno nikad nije postojala, čak ni španska groznica. Ceo svet je u katastrofi", rekao je dr Ivo Udovičić, direktor Vojne bolnice Karaburma.

"Ne može se opisati kako je to kad umire mlad čovek", dodao je dr Udovičić.

"Pozvao bih mlađu populaciju neodgovornih ljudi, ako nemaju milosti prema zdravstvenim radnicima, onda bar neka imaju milosti prema svojim najstarijim ukućanima. Postanu zainteresovani za njih tek kada legnu u bolnicu, a onda je uglavnom kasno. Nemojte da ceo život nosite odgovornost za smrt nekog bliskog", nastavio je dr Udovičić.

"Mi na Karaburmi slavilo Novu godinu, okitili smo jelku, stavili joj masku i vizir. Svi ste dobrodošli. Naravno ne u crvenoj zoni, već u zelenoj zoni, gde nam je jelka", rekao je dr Udovičić.

Dr Zoran Gojković je, na pitanje zašto nema novih mera, odgovorio:

"Mi smo ove aktuelne mere oročili do 15. decembra".

"Uspeli smo da zaravnimo krivu, iako su brojke i dalje velike", dodao je dr Gojković.

"Problem su slavlja koja predstoje i očekivani povratak jednog broja naših građana iz inostranstva. Zato smo danas razgovarali kako da im omogućimo Ustavom zagarantovane postupke, to jest slobodu da uđu u svoju zemlju, ali sigurno je da će da postoje određeni uslovi".

"Jedan direktor bolnice je bio zaprepašćen na današnjem sastanku. Kaže, do pre dva dana su me pitali za slobodna mesta u bolnici, a sada me pitaju da li ćemo moći da slavimo Novu godinu", ispričao je dr Gojković.

