SVE TRI VAKCINE ŠTITE OD NOVOG SOJA VIRUSA: Za sve koje prime prvu dozu cepiva obezbeđena je i druga

Sve tri dostupne vakcine u Srbiji efikasne su i protiv novog soja koronavirusa, koji se nedavno pojavio i kod nas, a za sve koje prime prvu dozu cepiva obezbeđena je i druga, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

- Pozivamo građane da se što pre vakcnišu i vlada veliko interesovanje. Ove tri vakcine efikasne su i za novi soj, a širenje panike potpuno je kontraproduktivno. Svi koji su primili prvu dozu na vreme će primiti i drugu - rekao je dr Đerlek.

On je juče za TV Hepi dodao da od 24. decembra, kada je počela masovna vakcinacija protiv kovida u zemlji, nije prijavljen nijedan slučaj ozbiljnijih negativnih reakcija.

U Srbiji je dosad vakcinisano 265.000 građana, a prethodnih dana na svim punktovima širom Srbije vakcinisani su građani koji su pozivani, ali i oni koji su bez poziva došli da prime cepivo, pa su u nekim mestima primećeni i redovi zbog velikog odziva ljudi. Zbog toga je Vlada Srbije juče odlučila da od danas na svim punktovima za vakcinaciju mogu da se vakcinišu isključivo oni koji su nakon prijave dobili poziv od E-uprave sa terminom vakcinacije.

Došli na vakcinaciju Rudari i radnici EPS foto: Tanjug/EPS/Danilo Mijatović

- Nema nikakve potrebe, niti je u interesu javnog zdravlja da se stvaraju redovi i gužve građana koji nemaju zakazan termin, jer će svi dobiti vakcinu u skladu sa planom prioritizacije. Ovakva odluka doneta je zbog toga što se svakoga dana uvećava broj građana koji se nisu prijavili za vakcinaciju, a dolaze ispred punktova ili zdravstvenih ustanova kako bi se vakcinisali. Zbog toga Vlada Srbije još jednom poziva sve građane da dolaze na vakcinaciju isključivo u terminu kada im je ona i zakazana - saopštila je Vlada.

Inače, juče je na Beogradskom sajmu, pored 18 vakcinalnih punktova u Hali 11, otvorena i Hala 3 za vakcinisanje građana.

- Kada ova dva punkta budu zajednički radila, moći ćemo da vakcinišemo već u ovom danu oko 8.000 građana. Očekujemo da ćemo kapacitete povećavati u narednim danima, a sa ovim punktom očekujemo već do kraja nedelje da to bude između 10.000 i 11.000 građana - saopštio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i dodao da je počelo i sa pripremom punkta u Belekspo centru na Novom Beogradu, koji će biti završen najkasnije do petka i gde će moći da se imunizuje oko 3.000 ljudi dnevno.

Radnici „Gradske čistoće“, njih 14.000 prijavljenih, juče su bili vakcinisani na Sajmu, kao i zaposleni u Pošti, „Beogradskom vodovodu i kanalizaciji“, rudari iz „Kolubare“ i površinskog kopa „Drmno“ u Kostolcu, radnici EPS sa direktorom Miloradom Grčićem na čelu, ali i drugih preduzeća.

PROF. DR BRANISLAV TIODOROVIĆ Britanski soj se nije raširio foto: Nemanja Nikolić Epidemiolog dr Branislav Tiodorović uverava da se novi, zarazniji britanski soj korone, koji je u Srbiju donela Novosađanka koja je 31. decembra avionom iz Londona stigla u našu zemlju, u međuvremenu nije raširio jer su pronađeni svi njeni kontakti. On ipak upozorava da je sve ovo razlog više da se ne popuštaju postojeće mere protiv koronavirusa, jer je realno očekivati još novih slučajeva: - Ona je doputovala 31. decembra i uzorkovana je tada, ali sekvenciranje ne može tako brzo da se izvrši. Pitanje je da li smo mi i pre toga imali neki slučaj. Moramo da budemo spremni da će se pojavljivati - rekao je on za Telegraf.rs.

OČEKUJU SE I NOVE ISPORUKE Stiglo još 11.700 doza „Fajzerove“ vakcine Na Institut „Torlak“ u Beogradu juče je stiglo još 11.700 doza „Fajzerove“ vakcine. Kako je dan ranije za Kurir najavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, u naredne dve nedelje očekuje se da počne da stiže između 10.000 i 20.000 doza ove vakcine nedeljno, dok se 15. februara očekuje još 41.000 doza. Svakog dana očekuje se i da stigne ugovorena isporuka 250.000 doza ruskog cepiva „sputnjik V“.

EVROPA SE PONOVO ZATVARA? Pooštravanje mera za ulazak u EU Evropska komisija zatražila je pooštravanje mera za ulazak u EU zbog širenja novog soja koronavirusa, dok je Nemačka među prvima pooštrila pravila za ulazak u zemlju, između ostalih i za Srbe, pa tako sada u Nemačku možete sa negativnim PCR testom ne starijim od 48 sati, ali se morate opet testirati nakon pet dana od ulaska u zemlju, a to vreme ćete morati da provedete u karantinu. - Testiranje će biti obavezno za sve putnike koji ulaze u EU, uključujući i one koji su na tzv. bitnim putovanjima. PCR test za ulazak u EU mora biti star najviše 72 sata. Dodatna pravila, poput samoizolacije, karantina i praćenja kontakata do 14 dana, moraju se primeniti na putnike koji dolaze iz trećih zemlja, u kojima je primetna cirkulacija novih sojeva virusa - rekla je komesarka EU za unutrašnja pitanja Ilva Johanson.

PRIMIO KINESKO CEPIVO Šapić zavrnuo rukav foto: SPAS Predsednik opštine Novi Beograd i Srpskog patriotskog saveza (Spas) Aleksandar Šapić primio je juče kinesku vakcinu i u saopštenju pozvao građane da učine isto: - Veliki deo opštinske uprave Novi Beograd koji se prijavio za vakcinaciju u ponedeljak je vakcinisan „Sinofarmovom“ vakcinom. Pozivam sve naše građane da iskoriste privilegiju koju imaju, a zahvaljujući činjenici da je naša država obezbedila vakcinu, za razliku od najvećeg broja zemalja u Evropi i svetu, a naročito u regionu.

ZBOG PRIVOĐENJA KOLEGA Protest medicinara na severu Kosova foto: screenshot Radnici Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica predali su juče, nakon protestne šetnje, pismo kosovskom osnovnom tužilaštvu u Mitrovici zbog privođenja i saslušanja njihovih kolega, ali i zbog „upada naoružane policije u bolnice i pretnji lekarima i pacijentima, kao i pretresa i popisa lekova“. Učesnici protesta nosili su transparente na engleskom jeziku „Zaustavite lov na bele mantile“, „Doktori su heroji svuda u svetu, a za Prištinu su kriminalci“...

