ĐERLEK: Do juna da vakcinišemo 1,4 miliona ljudi, a do POBEDE nad kovidom još MILION (KURIR TELEVIZIJA)

Državni sekretar Ministarstva zdravlja, Mirsad Đerlek, jako je zadovoljan to što je Srbija "švedski sto" sa vakcinama.

On je ovo izjavio povodom informacije da u zemlju sutra stiže 500.000 doza kineske vakcine.

"Kada slušam te reči o milionima vakcina sve mi se čini da sanjam, zato što druge države dobijaju desetak, dvadeset hiljada. Toliko je teška situacija na svetskom i evropskom tržištu da običan čovek to ne može da shvati. U ovom trenutku je skoro nemoguće nabaviti vakcinu", rekao je Đerlek. On je naglasio da imamo realnu šansu da budemo optimistični i da krajem juna uradimo ono što se od nas očekuje - da vakcinišemo nekih 1,4 miliona ljudi. "To bi usporilo širenje, ako bismo uspeli da vakcinišemo 2,5 do 3 miliona ljudi možemo da kažemo da smo blizu pobede nad kovidom 19".

