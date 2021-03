PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za utorak, 16. mart. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

AFERA MAURICIJUS, KLUPKO SE ODMOTAVA! Ministar Mali o Đilasovim milionima na računima u inostranstvu: Šokiran sam

Klupko "afere Mauricijus" se odmotava. Obelodanjeni su dokazi da se poslovanje Dragana Đilasa proteže sve do poreskog raja Mauricijusa, kao i da ima značajnu sumu na računu u Švajcarskoj.

NAGLI SKOK KORONA BROJKI: Više od 5.000 novozaraženih, 31 pacijent preminuo

U Srbiji je u prethodnih 24 sata na korona virus testirano 17.782 građana od kojih je 5.201 novozaraženih.

OD VEČERAS SE SVE ZATVARA! Ne rade restorani, frizeri i saloni lepote, ni teretane! Evo šta RADI!

Krizni štab za borbu protiv korona virusa doneo je nove pooštrene mere, policijski čas neće biti uveden, ali od večeras se sve zatvara!

NEDELJA NOVI DAN D ZA JOŠ OŠTRIJE MERE: Iza zatvorenih vrata Kriznog šataba lomila se koplja, OVI ZAHTEVI LEKARA NISU PROŠLI

Da li će mere koje su danas usvojene važiti duže od pet dana na koliko su sada oročene ili će biti produžene pa i pooštrene, biće razmatrano već u nedelju. Tada će biti analizirano da li je zatvaranje tokom ove nedelje dovelo do smanjenja cirkulacije virusa.

DR TIODOROVIĆ OTKRIO DA JE NA KRIZNOM ŠTABU BILA TEŠKA BORBA Svi shvataju ozbiljnost situacije, ali oko jedne stvari smo se lomili

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da će mere koje su danas usvojene u cilju sprečavanja širenja korona virusa najverovatnije biti produžene i posle ponedeljka.

GORA SITUACIJA NEGO U NOVEMBRU: Dr Kon najavio mogućnost produženja mera i od ponedeljka

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je večeras da za pet dana zatvaranja nećemo imati neke rezultate koji su vidljivi, kao i da su članovi medicinskog dela Kriznog štaba insistirali da to bude minimum 14 dana da bi se videli efekti.

MINISTAR RUŽIĆ ZA KURIR: Đaci od 1. do 4. razreda ove nedelje idu redovno u školu! Smanjićemo broj dece u vrtićima!

Učenici od prvog do četvrtog razreda do petka sasvim sigurno idu u školu i na nastavu kao i do sada, a od ponedeljka će možda preći na onlajn nastavu, o čemu odlučuje krizni štab, a ne Mnistarstvo prosvete.

ZAKOPALA MAJKU U ŠAHT NAKON ŠTO JU JE PRETUKLA NASMRT: Policija ekspresno rasvetlila slučaj jezivog ubistva u Bečeju

Policija u Bečeju rašvetlila je ubistvo 58-godišnje D. M. iz tog grada, pošto je ustanovila da ju je ubila ćerka D. M. (23), a zatim bacila u šaht u dvorištu susedne kuće i zatrpala ciglama i peskom.

DETALJI STRAVE U NIŠU: Bračni par godinama držao poznatog lekara kao ROBA

Muškarac za koga se sumnja da je žrtva trgovine ljudima, zbog čega je uhapšen bračni par N.N. i D.P. iz Niša je poznati lekar J.G.

KURIR SAZNAJE! PRIVEDEN MILOŠ TOMIĆ: Doskorašnji direktor Carine priveden na informativni razgovor u policiju

MUP je priveo Miloša Tomića, doskorašnjeg direktora Carine, na informativni razgovor u policiji, saznaje Kurir.

MILOŠ TOMIĆ PUŠTEN POSLE SASLUŠANJA: Bivši direktor Uprave carina morao je da odgovora na pitanja u vezi sa proneverama na granici

Bivši direktor Uprave carina Miloš Tomić pušten je posle saslušanja u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije.

ZVEZDA RAZBILA CIBONU: Crveno-beli TROJKAMA uništili protivnika i u dobrom raspoloženju putuju na DERBI sezone u Podgorici! VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde savldali su Cibonu u zaostaloj utakmici 14. kola ABA lige, u hali " Aleksandar Nikolić". rezultatom 85:63

