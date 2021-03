BRNABIĆEVA: Ne pravimo razliku između vakcinisanih i nevakcinisanih! Nisu vakcinisani svi koji žele, a ima i onih koji ne mogu

Premijerka Ana Brnabić prokomentarisala je danas posle sednice Kriznog štaba i da li bi ista pravila trebalo da važe za vakcinisane i nevakcinisane.

- Nismo danas razgovarali o tome, ali je to jeste jedna od tema na kriznom štabu. Pokušavamo da balansiramo, da ne pravimo razliku između vakcinisanih i nevakcinisanih, da ne diskriminišemo ljude koji nisu vakcinisani pre svega što mi nismo do sada obezbedili vakcine za sve koji žele da se vakcinišu. Mi u ovom trenutku imamo više vakcina u Srbiji nego prijavljenih za vakcinaciju, ali ima mnogo ljudi koji nisu prijavljeni a žele da se vakcinišu. Kad pogledamo sve to, ne možemo da uvodimo mere ako se ne obezbedi toliko vakcina da znate da su se vakcinisali svi oni koji to žele - rekla je premijerka.

Brnabić je istakla i da ima dosta građana koji iz određenih zdravstvenih razloga ne mogu da se vakcinišu.

- Zato apelujem na sve ljude koji mogu da se vakcinišu da se prijave za vakcinaciju jer time štitimo ne ljude koji ne mogu da se vakcinišu. Zato mislim da je vakcinacija građanska dužnost i obaveza, ali da li će u budućnosti do toga doći ne znam, ali se u ovom trenutku nisu stekli uslovi da uvodimo takve mere -kazala je premijerka.

