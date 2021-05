EVO KAKO JE PREMA ISPOVESTI DUŠANA VLAJKOVIĆA UBIJEN DRAŽA MIHAILOVIĆ: Obezglavljen, pa zakopan na Avali, glava mu spaljena

"Dražu Mihailovića je lično ubio Slobodan Penezić Krcun 21. jula 1946, tačno u jedan sat i 15 minuta iza ponoći u Lisičjem potoku. Sve druge priče o tome da negde postoji Dražino telo ili neki njegov grob su čista izmišljotina!"

Ovako svoju ispovest počinje Dušan Vlajković (65), penzionisani vozač u Vladi Srbije, koji je od 1976. pa do 1990.vozio mnoge visoke funkcionere Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Među onima koji su najviše imali poverenja da predaju svoj život volanu za kojim se nalazio Vlajković bio je Miloš Minić, nekadašnji ministar inostranih poslova SFRJ, kojije u javnosti ostao upamćen po "Beogradskom procesu" protiv Draže Mihailovića, gde je bio glavni tužilac.

Pravu istinu o postupku likvidacije četničkog komandanta naš sagovornik je čuo daleke 1981. u razgovoru Minića sa visokim funkcionerom SKJ Momčilom Markovićem. Veliku tajnu skrivao je punih 40 godina, pa je rešio da o svemu tome prvi put javno, pod imenom i prezimenom.

- Istina može da bude jedna, nemaih dve. Ne sporim da istoričari mnogo znaju, ali neke stvari zaista niti poznaju niti se u njih razumeju. Često sam slušao kako se pričaju razne priče, tobožnje istorijske činjenice i navodna saznanja, a ja pouzdano znam da to nije istina. Jedina istina koju priznajem i smatram da je jedna potiče od Miloša Minića, kog sam lično vozio, a koji mi je prepričavao mnoge mračne događaje kojima je prisustvovao. Toliko puta mi je samo govorio, podizao kažiprst prema ustima i kazao: Dute, ovo ne smeš nikome da pričaš nemoj da se šališ". Pretio mi je, pa i nameštao ljude da me provere, takva su to bila vremena - priča Vlajković.

Ovaj svedok istorije priznaje da se kroz život i sam plašio pojedinih informacija koje su do njega dolazila.

- Bio me je strah toga što znam. Jedno vreme sam slabo jeo, sekirao se, plašio se mnogih stvari...Koliko sam samo puta razmišljao kako mogu iznenada da stradam na putu. Pitao sam se kroz život što sam morao baš ja da budem taj koji je video i čuo mnoge stvari. Dešavalo se da noćima nisam mogao da spavam posle neke informacije koju sam čuo... Neke stvari nisam nikada nikome ispričao - navodi Vlajković, potvrdujući da ga sada nije strah da izađe u javnost.

O detaljima Dražine smrti junak ove ispovesti priča ovako:

Bilo je to 1981, kada sam Minića i Momu Markovića, inače oca Mirjane Marković, vozio do Čačka kako bi Marković predstavio neku svoju knjigu.

Markoviću je Krcun pričao neke stvari o likvi daciji Draže Mihailovića, ali ne sve, kaže on tada u putu: "Ajde, Miniću, ti sada meni lepo, pošto imamo vremena do Čačka, natenane da ispričaš šta se tačno desilo sa Dražom. Ja znam dosta o tome, ali hoću da čujem od tebe, jer si ti sa Krcunom učestvovao lično u tome". Minić se složio, a onda se obratio meni da držim jezik za zubima, jer ono što je najavljivao da ću da čujem bile su zaista velike tajne.

OVAKAV JE PLAN...

Vlajković dalje iznosi sve što je čuo tokom te vožnje.

- Vrh partije je naredio da se Draža likvidira, ali da ne sme nikakav trag da ostane. Bukvalno ništa! Krcun ode kod Tita i kaže mu: "Slušaj, stari, ja sam smislio plan kako da ga se rešimo". Tito se odmah složi, jer nije sumnjao u Krcuna. "Ovakav je plan", govori Krcun Titu, pa nastavlja: "Ima jedan Kalabićev četnik koji dosta liči na Dražu. Njega ćemo streljati 17. na 18. juli 1946. i onda ga zakopati preko Save prema Ostružnici. Belešku ćemo sastaviti o tome da je streljan Draža i tako će o tome javnost biti obaveštena - ispoveda Vlajković.

SVE JE BILO SPREMNO

General Mihailović ubijen je posle tri dana, 21. jula, tako što ga je lično likvidirao Krcun, tadašnji načelnik Odeljenja za zaštitu naroda, popularne Ozne. Evo kako se i to dogodilo prema ispovesti Miloša Minića Momi Markoviću.

- Krcun je imao plan da Dražu ubiju na Avali. To je i rekao Titu. Sve je bilo spremno, jama je bila iskopana za tu svrhu. Ideja je bila da se u tu jamu sipa soda i kiselina kako bi telo bilo u potpunosti neutralisano. Krcun je to organizovao, a tu jamu su iskopala i oko nje posle stražarila petorica ljudi iz Ozne. Dvadesetog jula uveče krenu dve kampanjole i jedan kamion put Avale. Krcunov plan, koji je rekao Titu, bio je da ga streljački vod tamo likvidira, ali je, s druge strane, imao želju da bude živ zaklan. Međutim, to nije uspelo. Krenuli su preko Lisičjeg potoka i tu se zaglave, jer je na jednoj od kampanjola pukla guma. Draža je bio baš u tom vozilu, sedeo između dva vojnika, vezan lancima - priseća se sagovornik svih detalja koje je čuo iz Minićevih usta.

KRV NA SVE STRANE

U tom momentu, Krcun izlazi iz drugog vozila i raspituje se šta se dešava, što se stalo... Obaveštavaju ga da je pukla guma. Iz tog vozila izlazi i Minić dok se opravlja guma, da bi u jednom trenutku, iznenada, Krcun rekao jednom od vojnika koji su uz Dražu da otvori vrata od kola. Kaže on Draži ovako: "Je li, nabeđeni denerale, da li si nekada gledao u tvom kraju kako prase skiči kad ga kolju? Majku vam je*em četničku, koliko ste Srba i srpske dece poklali kao ustaše u Hrvatskoj". Draža sve vreme ćuti. Krcun onda izvadi pištolj i udari i ga kundakom po glavi. Draža tek onda odgovara: "Nije to istina. To ste vi i vaš Tito izmislili, majku vam jebem komunističku" i pljune Krcuna u lice. Ovaj kako je držao pištolj, krene da puca u Dražu i saspe mu ceo šaržer. Krv je letela na sve strane... - prenosi Vlajković emotivno, kao da se sve to sada dešava.

KLANJE IZ OSVETE

Pre nego što je doneta odluka da se Draža zakolje na Avali, Vlajković vraća priču na to da je Krcun u Ozni voleo da zapaža ljude sa kojima je radio.

- Bio je jedan čovek koji je stalno ćutao. Jednom ga Krcun pita zbog čega nikada ne progovara, a ovaj mu kaže da nema nikoga, kako su mu četnici sve poklali, nije mu do života i ni do čega. Prođe neko vreme i Krcun upita tog čoveka, pošto je spremana Dražina likvidacija, da osveti svoju porodicu lično mu presudi na način kao što su to četnici uradili sa njegovim najmilijima. Taj čovek oduševljeno pristade, zagrli Krcuna i reče mu kako bi mu to život produžilo.

Ispostaviće se da je taj čovek kasnije bio jedan od petorice ljudi iz Ozne koji su čekali na Avali kod jame da se Draža dovede živ, kako bi mu on lično presudio nožem - pominje sagovornik.

MULJ I NIŠTA VIŠE

Međutim, kada su kola došla na Avalu, vidi ovaj da je Draža sav izbušen...

- Pomislivši da mu se neće osvetiti, Krcun tom čoveku dade dozvolu da odseče Draži glavu, što je ovaj i učinio. Generala Mihailovića su onda skinuli golog, zavezali mu kamen oko grudi i spustili ga u tu jamu. Onda su sipali dva bureta kiseline i sode, pa zatim zatrpali jamu daskama. Straža oko jame dežurala je deset dana. Kad su otvorili tu rupu, nije bilo ničega, samo nekakav mulj. Titu je referisano da je partijski zadatak uklanjanja Draže obavljen. Ipak, o tome da je Draža Mihailović ubijen obezglavljen, nekadašnji lider SFRJ nikada nije ništa saznao - šokira Vlajković potpuno novim podacima o sudbini četničkog generala.

Prema priči Miloša Minića, iste noći su glavu stavili u jednu limenu kutiju, zalili je sa više od deset kilograma voska kako ne bi propala i zakopali je na jednom tajnom mestu na Topčideru.

- Samo su Krcun, Minić i Leka Ranković znali gde je to mesto. Krcun je poginuo 1964, a Minić već sledeće godine iskopava tu glavu i nosi je u jedno mesto u zapadnu Srbiju da je zakopa. Dražina glava na tom mestu stajala je sve do 1994 – priča Vlajković, pa dodaje da u tom trenutku i sam biva uvučen u rasplet Dražine smrti:

- Jedne večeri te godine, partijskog funkcionera Grozdana Đukanovića i mene zove Minić na večeru u Klub poslanika u Tolstojevoj, pa nam priča šta je razlog ovog poziva. Veli da ne zna dokle će još da živi, pa da odu na to mesto gde je Dražina glava i otkopaju je. Žalio se kako Krcun i on nisu ispunili partijski zadatak do kraja. Na putu do tog mesta jedne subotnje večeri, kaže meni Minić da na mestu gde je glava zakopana stoji kamena ploča na kojoj piše "četka". Kopao sam na više lokacija bez uspeha, ali sam onda uspeo ašovom da naletim na tu ploču. Kutiju sa glavom stavili smo u džak i krenuli nazad.

UBACIVANJE U PEĆ

Oko pet sati ujutru, kako ističe, bili su pred smederevskom železarom.

- Glavni organizator bio je Draža Marković, pošto je u železari imao ljude koji su čitavu noć čekali da se tamo pojavimo. Grozdan i ja smo izašli iz kola sa tom glavom, a Minić je ostao u automobilu. Jedan radnik je uzeo tu kutiju od mene, popeo se na peć i ubacio je unutra. Time je završena likvidacija Draže Mihailovića. Po povratku u kola, Minić je ponovio da je partijski zadatak konačno završen, govoreći mi da sam i ja ušao u istoriju. "Sad bi te Krcun debelo nagradio", rekao mi je tada i to je cela istina o Dražinoj smrti. Dakle, njegovih kostiju nema, uzalud ih traže sve ove godine – zaključuje Vlajković.

