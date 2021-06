TOPLO I SPARNO U PONEDELJAK, ALI POPODNE PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Moguće nepogode sa gradom u pojedinim predelima

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti toplo i sparno, a od sredine dana predvidjeni su lokalni pljuskovi sa grljavinom, a ponegde i nepogode sa gradom i pojačanim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od kretaće se 15 do 21, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti toplo i sparno, a od sredine dana u pojedinim delovima grada sa pljuskovima i grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od biće od 18 do 21, najviša dnevna oko 35 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјna za za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima, reumatičarima i srčanim bolesnicima. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.

(Kurir.rs / Beta)