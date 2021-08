POSLE ZEMLJOTRESA KOD BAJINE BAŠTE: Evo da li Srbiji preti scenario sa Haitija?

Zemljotres jačine 3,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je juče Bajinu Baštu, a ovakvo podrhatavanje tla je, kako kaže seizmolog Slavica Radovanović normalno posle jakog koji je pogodio Hrvatsku.

Ona objašnjava da će se prostor zbog toga prvo "razbuditi" na manje zemljotrese, a onda će se dogoditi i neki veći. Kada, i gde tačno, to ne može niko da kaže.

Ovo što se desilo u Bajinoj Bašti, prema njenim rečima, nije iznenađenje za taj prostor koji je na početku 20. veka imao jak zemljotres.

Bajina Bašta je u prošlosti, na početku 20. veka, u neposrednoj okolini imala jedan jači zemljotres, kada su i objekti bili oštećeni. Dimnjaci su popadali, tako da to nije prostor u kome nema zemljotresa, da bi nas ovaj iznenadio. Tu se na svakih par godina dogodi.

"Bila je jedna serija kasnijih zemljotresa od 1991. do 1996. godine, tako da nije neobično da se tu sa vremena na vreme dogodi neki slab zemljotres. Imali smo i zemljotres u Banjaluci pre neki dan. To međutim, ne znači da je sledeći Beograd. Takvo zaključivanje je pogrešno, ali možemo biti svedoci manjih, ali i većih u tim nekim prostorima u kojima ih je i bilo. Ali, ne znamo gde i u kom mestu od onih u kojima sve mogu da budu. Ima kandidata dosta, a gde će prvo biti, to niko ne može da kaže@, objašnjava Slavica Radovanović.

Dakle, Bajina Bašta, kako kaže, nije najava, odnosno uvod u neki jači zemljotres.

"Posle jakog hrvatskog zemljotresa, normalno je što se ovo dešava. Pre neki dan je bio zemljotres u Banjaluci, pa juče u Bajinoj Bašti... To je jedan prostor. On će se prvo razbuditi na manje zemljotrese, a onda će se dogoditi i neki veći, ali gde će se dogoditi ne može da se kaže", kaže naša sagovornica.

Osvrnula se i na veoma jak zemljotres od 7, 2 stepena koji je u subotu pogodio Haiti.

"To što je Haiti pogodio jak zemljotres posle desetak godina, svedoči o proseku. Tih nekih 10-ak godina nije neobično kratak period da se dva jaka zemljotresa dogode u susedstvu. Mi smo takve primere imali u Srbiji kada se javio zemljotres na Rudniku i u Lazarevcu, dva naša najjača zemljotresa u nekoliko godina - rekla je Slavica Radovanović i dodala da će se zemljotresi događati tamo gde su bili, gde ih se sećamo, ali ne baš na istom mestu", kaže Slavica Radovanović.

Naši maksimalni zemljotresi su imali magnitude do 6 jedinica Rihterove skale.

MUP: kako se ponašati tokom zemljotresa Na sajtu Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije navedene su preporuke kako se treba ponašati tokom zemljotresa. Pre svega, građanima se savetuje da ostanu mirni, prisebni i da ne dozvole da ih obuzme panika. Napominje se da treba biti svestan toga da su neki zemljotresi samo početni potresi i da ubrzo može uslediti jači potres. Građani se savetuju da ne paniče, ne pokušavaju da beže, već da se spuste na pod, sklupčaju i zaštite glavu. Ukoliko se nalazite u kući za vreme zemljotresa, potrebno je naći zaklon na bezbednim mestima, kao što su dovratnici, noseći zidovi, mesto ispod stola, čvrstog nameštaja. Potrebno je da pokrijete lice i glavu rukama i sklonite se u ugao unutrašnjih zidova postorije. Tu treba ostati dok potres traje. Potrebno je udaljiti se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata, i bilo čega što može da padne, poput lustera ili polica. Ukoliko ste u krevetu, spustite se pored kreveta i zaštitite glavu, navodi se među uputstvima. Ukazuje se i da treba ostati u kući dok potres ne prestane i ne bude bezbedno da se izađe i napominje da su istraživanja pokazala da najviše povreda nastaje kad ljudi pokušavaju da izađu iz zgrade za vreme potresa. Sve dok zemljotres traje, treba izbegavati stepeništa i liftove, koje ne treba koristiti. Ne treba izlaziti na terasu ili balkon, niti držati police iznad kreveta. Ukoliko ste u blizini visoke zgrade ili unutar nje, sklonite se od stakla i spoljnih zidova. Ukoliko ste se zatekli u nekom javnom objektu tokom potresa, kao što su škola, preduzeće, tržni centar, centar za rekreaciju ili prodavnica, treba zadržati pribranost i držati se dalje od mase ljudi koja se u panici kreće ka izlazima. Preporučuje se i da se kod sebe uvek ima pripremljena baterijska lampa i tranzitorski prijemnik s rezervnim baterijama. Neophodno je odmah isključiti sve izvore električne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji izvor toplote, isključite ga kada se potres smiri. Ukoliko dođe do pojave požara, pokušajte da ga ugasite i obavestite lokalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu.

Kako se zaštititi ukoliko od ove prirodne katastrofe ukoliko se čovek nađe na otvorenom? Savetuje se da se sklonite od ulične rasvete, električnih kablova i zgrada. Upozorava se da je najveća opasnost u blizini građevina, na izlazima i uz spoljne zidove.

Ukoliko ste na ulici, treba voditi računa o objektima koji mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi s krova, slomljeno prozorsko staklo... U slučaju da se zateknete u vozilu u pokretu potrebno je da se zaustavite ukoliko vam bezbednost u saobraćaju dozvoljava. Treba izbegavati zaustavljanje u blizini zgrada, drveća, nadvožnjaka ili električnih kablova, kao i mostove ili rampe koji su možda oštećeni u potresu.

Ukoliko se nađete pod ruševinama, prema uputstvima, ne treba paliti šibicu, ne treba se kretati, a usta je potrebno prekriti maramicom ili tkaninom.

Savetuje se da se udara o cev ili zid da bi spasilački timovi mogli da vas pronađu.

Ukoliko imate pištaljku, iskoristite je, a vičite samo ukoliko je to poslednja opcija, dodaje se u uputstvima i objašnjava da vikanje može izazvati udisanje opasno velike količine prašine.

Posle prvog udara zemljotresa, treba biti spreman za dodatne potrese.

Ako je objekat oštećen, zbog mogućnosti nastanka jačeg zemljotresa, treba ga napustiti smireno, bez panike i po redu - majke s decom, stari, bolesni, osobe s invaliditetom... Ukoliko se nalazite u oštećenom objektu i osećate miris gasa ili vidite pokidane kablove, ne palite sveće, šibice zbog opasnosti od požara i eksplozija. Treba proveriti da li je neko povređen i ne napuštati ozbiljno povređene osobe.

Telefon treba koristiti samo u slučaju nužde da se telefonske linije ne bi opteretile.

Izbegavajte ulazak u kuću, pogotovo ukoliko postoje oštećenja, osetite miris gasa ili vidite oštećene kablove.

