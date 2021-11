ŽESTOKA SVAĐA LEKARA U EMISIJI UŽIVO! Udarili jedan na drugog oko vakcinacije PRETE TUŽBAMA I ODUZIMANJEM LICENCE

Svaka dezinformacija upućena bolesnom čoveku može da izazove kobne ishode, ali uprkos tome svedoci smo prisustva nadrilekara koji, ne samo da ljude dovode u zabludu, već da neki od njih i zarađuju na tuđoj bolesti i nesreći. Jedan od takvih je samozvani doktor Miroljub Petrović koji čak i ima takozvani centar za lečenje, kom su se javljali bolesni ljudi i ostavljali novac.

Pored nadrilekara ogromnu opasnost predstavljaju i lekari koji javno zastupaju antivakserske stavove i plaše i zbunjuju narod. Šta na sve to kaže dr Jovana Stojković, predsednica pokreta "Živim za Srbiju", koja je javnosti asocijacija kada se kaže "antivakser"? Koliko je opasno da se u doba korone dovodi u pitanje vakcinacija? Da li je hapšenje najpoznatijih antivaksera u aprilu ove godine, kada je, između ostalih, privedena i dr Stojković, dalo rezultate?

foto: Kurir televizija

- To je nedopustivo. Svakog dana imamo sve više toga. Nisu samo nadrilekari problem, već i antivakseri. Da sam ja neka veća vlast, ja bih to sankcionisao na jedan drugačiji način. Mnogi antivakseri koji su propagirali te svoje stavove više nisu među nama, jer su preminuli od kovida. Država mora da uzme stvar u svoje ruke, da takve ljude prepozna i završi sa njima priču ua sva vremena

- Da ih strelja, šta? To završavanje priče za sva vremena, streljanje najavljujete - ubacila se dr Jovana Stojković.

- Ja sam bio direktan, mislio sam na završavanje karijere u zdravstvu - rekao je dr Stojanović.

foto: Kurir televizija

- Zakon u Srbiji prepoznaje to kao krivično delo, a mislim da je vreme da zakon odredi šta je nadrilekarstvo, a šta su tradicionalne metode lečenja. Skoloni su ljudi da mešaju te stvari, mi moramo da vidimo taj međuprostor, koji nije regulisan. Kada govorimo da je neko nekoga ubio, to je stvar za sud, postoji uzročno posledična veza. ne može neko da bude okrivljen zato što se vama ne sviđa. Da li je Miroljub Petrović ili bilo ko kriv za smrt nečega to mora sud da odluči - kaže dr Stojković.

- Meni je kao psihijatru razumljivo da se ljudi nadaju i da ljudi veruju. Vi ne znate da odgovorire ni ko su antivakseri, vi mene ovde hoćete da okarakterišete kao opasnog - kaže dr Stojković.

foto: Kurir televizija

- Ona mi je rekla da nije vakcinisana i samim tim ja mogu nju da smatram da nije podobna da radi sa pacijentima. Ona ne može da radi sa pacijentima. Doktorka ima ozbiljan problem u sebi, koji ne zna da reši - naveo je dr Stojanović.

- Vi ćete dobiti tužbu. Ja neću da se ovo svede na smeće od razgovora, nemojte da on meni govori šta meni treba da se radi, bolje da ja ne progovorim šta njemu treba da se radi - pobesnela je dr Stojković.

Doktorka kaže da nakon privođenja zbog svojih stavova koje je izražavala na društvenim mrežama nije promenila mišljenje.

- Vi meni govorite da li sam ja smanjila širenje panike. Ja niti sam širila paniku, niti je širim - kaže dr Stojković.

Dr Stojanović naveo je da doktorka unosi nemir u državu.

- Ja ne znam ni zašto su doktorku pustili iz pritvora. Doktorka iznosi neke stvari, unosi nemir u državu, pravi probleme. Doktorki treba uzimati licencu, neka nađe neki drugi posao - kaže dr Stojanović.

- Krivični postupak protiv mene nije ni pokrenut, jer nema ni zbog čega. Govorite o krivičnom delu uvrede, koju ću ja pokrenuti protiv dr Stojanovića. Ja sam zainteresovana za vakcinu, jer sam zainteresovana za ljudska prava - rekla je dr Jovana Stojković.

Doktor Aleksandar Stojanović naveo je da je vakcinacija jedini način da se pobedi kovid, a savetovati ljude da se ne vakcinišu jeste ugrožavanje tuđeg života.

foto: Kurir televizija

- Neka doktorka radi šta hoće, ali ona ne može savetovati pacijente da se ne vakcinišu. Ona nije bravar, nije automehaničar, ne može da radi nevakcinisana u zdravstvu - naveo je dr Stojanović.

- Po kom zakonu ne mogu da radim u zdravstu? Prosto ne bih više radila u sistemu ako se donese zakon da svi zdravstveni radnici treba da budu vakcinisani - kaže doktorka Jovana Stojković.

- Moj je stav isti kao i stav Vlade Srbije. Uvedie više tu obaveznu vakcinaciju, pa da više ne raspravljamo o tome. Vakcinacija treba da bude dobrovoljna - zaključila je dr Stojković.

Doktor Aleksandar Stojanović naglasio je da je vakcinacija jedini spas, a da struka treba na argumentovan način narodu to i da pokaže.

