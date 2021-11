BOŠNJAKINJA RAHIMA TRAŽI SRBINA KOJI JE SPASAO MUSLIMANE: Ako je preživeo rat i sazna za ovo, obradovala bih se da mi se javi!

Rahima Hamzić, Bošnjakinja, oglasila se putem društvenih mreža tražeći Srbina koji je nju i još troje ljudi spasao iz rata u Bosni i Hercegovini. Naime, kako je napisala na društvenim mrežama, on ih je prevezao iz bjeljinskog naselja Bukreš sve do Sremske Mitrovice.

- Zovem se Rahima Hamzić. Tražim gospodina srpske nacionalnosti, koji je za vreme rata bio zaksista sa autom crvena zastava 101, u Bjeljini - započela je ona svoju ispovest i apel koja je inače objavljena na Instagam stranici "official.bih.srb.hr.cg".

Ona je u svojoj objavi opisala situaciju zbog koje je i danas, 30 godina kasnije, neizmerno zahvalna neimenovanom muškarcu srpske nacionalnosti.

- On je jula meseca 1992. godine spasio nas četvoro muslimana iz mahale Bukreš. Prebacio nas je iz Bjeljine u Sremsku Mitrovicu, rizikujući svoj život - napisala je Rahima i dodala:

- Ako je preživeo rat i sazna za ovu poruku, obradovala bih se da mi se javi. To je bio čovek a u to vrme je bilo teško muslimanima pomoći, on je veliki čovek za mene. Radovala bi se da mi se javi".

(Kurir.rs)

