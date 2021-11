SLOMIĆU VAM GLAVU, KOSKE, NOGE I RUKE: Devojčice u ogromnom STRAHU od oca njihove školske drugarice, PRETIO IM u školskom dvorištu

"Deca su u strahu, preživela su veliki stres. Svi su morali kod psihologa. Strepe i ona i roditelji šta će se desiti u ponedeljak. To su velika deca, sama idu u školu ali se roditelji već organizuju da ih čekaju posle škole, pogotovo što je u pitanju popodnevna smena".

Ovim rečima majka jedne od učenica iz odeljenja šestog razreda OŠ "Car Konstantin" opisuje traumu koju je doživela njena ćerka nakon što je otac jedne drugarice iz odeljenja u utorak preskočio školsku ogradu, prekinuo čas fizičkog nakon čega je i pretio i vređao devojčice.

Ona kaže da učenicu čiji je otac upao na čas fizičkog niko nije ni zadirkivao ni vređao tog dana, već je došlo do rasprave oko toga ko je osvojio poen u odbojci, piše "Blic".

- Deca su igrala odbojku na času fizičkog, bilo je u pitanju ko je dobio poen ko nije. Ta devojčica se naljutila i pozvala oca. On je za minut bukvalno došao i preskočio ogradu. Prvo se deci obratio rečima "Alo, gde ste pošli, gde ćete" i nastavio ka grupi devojčica... Nastavnik fizičkog je pokušao da ga smiri. Onda im je opsovao majku i počeo da preti: "Slomiću vam, glavu, koske, noge i ruke" - priča majka jedne učenice, insistirajući na anonimnosti.

Prema njenim rečima, deca su vrlo tarumatično doživela celu situaciju, a osim toga sada strepe od toga šta će se nadalje dešavati.

- Deca su doživela strašan stres. Sva deca su išla posle incidenta kod psihologa zbog preživljene traume. Svi strepimo šta će biti u ponedeljak, kako će deca da reaguju kad on dođe, kada ga vide, šta da radimo a pogotovo što škola nema obezbeđenje. To su divna deca, odlični đaci. Želimo samo da se to ne desi više, ja se plašim da će da mu padne na pamet da opet dođe - kaže majka učenice.

Krivična prijava protiv oca

Protiv oca jedne učenice šestog razreda Osnovne škole "Car Konstantin" iz Niša koji je upao na čas fizičkog i pretio njenim drugaricama niška policija podnela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Incident se, kako saznajemo, dogodio 16. novembra u prepodnevnoj smeni kada je ovaj četrdesetogodišnjak preskočio ogradu školskog dvorišta i prekinuo čas fizičkog vaspitanja, a onda zapretio deci jer mu se, kako se sumnja, ćerka požalila da je zadirkuju.

Direktorka škole Gordana Milošević kaže da su preduzete sve mere predviđene zakonom i da bezbednost đaka ni u jednom trenutku nije bila dovedena u pitanje.

- Za vreme drugog časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u prepodnevnoj smeni desio se incident kada je treće lice preskočilo ogradu škole i pri tom, na osnovu izjava prisutnih, uputilo uvrede i pretnje grupi učenica koje su bile na času. OŠ "Car Konstantin" je je postupila strogo po Pravilniku o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje tako da bezbednost učenika ni jednog trenutka nije bila dovedena u pitanje. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja koji je u tom trenutku držao čas odmah je reagovao, zaustavio i smirio to lice. Škola je istog trenutka reagovala tako da su sva deca bila bezbedna. Postupajući po pravilniku škola je istog dana obavestila sve relevantne institucije: Policijsku upravu u Nišu, Školsku upravu Niš i Centar za socijalni rad u Nišu koji će nadalje preduzimati mere iz svoje nadležnosti. Škola je izradila i individualne planove zaštite za sve učenike, učesnike događaja i nadalje će preduzimati svoje nadležnosti - navodi direktorka škole Gordana Milošević.

