UŽIVO PADAVINE PRESTAJU, PUTARI NA ULICAMA: AMSS upozorava na opreznu vožnju, evo na kojim deonicama ima još malo snega

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na terenu je više od 1.800 ljudi i 800 kamiona i jedinica mehanizacije.

Situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje. Na teritoriji Ivanjice proglašena je vanredna situacija.

foto: Rts Printscreen

Sneg je stvorio probleme i u snabdevanju električnom energijom u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije.

Deonice na kojima još ima snega

Javno preduzeće "Putevi Srbije" jutros je objavilo spisak saobraćajnica na kojima ima snega.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, u 5:38 časova, snega ima na sledećim deonicama:

Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Glušci (posle granice APV (Noćaj) prva raskrsnica levo) - Bogatić - dr.granica sa BiH (granični prelaz Badovinci-Pavlovića most), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Ušće - Šabac - Loznica - dr.granica sa BiH (granični prelaz Mali Zvornik-most Trbušnica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Mali Zvornik - Ljubovija - mesto Okletac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Mionica - Divci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

Begeč - Novi Sad (semaforska raskrsnica za rafineriju), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Novi Sad (raskrsnica ulica Temerinska i Partizanska) - Petrovaradin (do raskrsnice sa putem za Bukovac), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Novi Sad (od kružne raskrsnice za Rodić) - Petrovaradin (do kapije za ulaz u Navip), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Vladičin Han - Surdulica - dr. granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Okletac - Rogačica - Kostojevići - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Kneževići - Kremna - dr.granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

ddržavna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Jošanička Banja - Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Divljaka - Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Ivanjica - Buk, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Sočanica - Zvečan - Rudnica - Kosovska Mitrovica (Dudin Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Brana Gazivode - Zubin Potok - Zupče - Ugljare - Kosovska Mitrovica (Zvečan) , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Privremena deonica od raskrsnice prema punktu Bačkaput-a do raskrsnice ulica Kisačka i Partizanska, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Rumenka - Novi Sad (do raskrsnice ulica Rumenačka i Kornelija Stankovića), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

ppetlja Ljig - petlja Takovo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Državna granica sa BiH (granični prelaz Trbušnica-Šepak) - Loznica - Osečina - Valjevo - Slovac, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

foto: Kurir televizija

Podbukovi - Kosjerić - Požega - Arilje - Divljaka, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

Uzići - Užice - Čajetina - Nova Varoš - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Novog Pazara, Novog Sada, Požege, Užica, Valjeva, Vranja.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

"Putevi Srbije" takođe apeluju da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji, jer zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima i vlažnih kolovoza moguće je stvaranje poledice.

Popravljeni dalekovodi na teritoriji opštine Čačak

Na području Čačka, svi dalekovodi su popravljeni, tako da je rešen problem sa strujom na području Ovčara, Kablara, Ježevice, Donje i Gornje Trepče.

Prema podacima čačanske elktrodistribucije, još ima kvarova na niskonaponskoj mreži.

foto: Rts Printscreen

Teško je još u ivanjičkoj opštini. Struje jedino ima u varošici Ivanjica. Ekipe su na terenu, ali su vremenski uslovi teški - mokar i težak sneg.

Vesić: Očekujem da Obrenovac dobije grejanje u toku dana

Zamenik gradonačelnika Beograda oran Vesić rekao je da od jutros u gradu nema problema u snabdevanju strujom i grejanjem, osim u Obrenovcu gde je toplana vezana za TENT.

Rekao je da očekuje da će Obrenovčani u toku dana dobiti grejanje.

Prema njegovim rečima, ulice prvog priorieta u Beogradu su očišćene i ekipe nastavljaju sa radom.

foto: Rts Printscreen

Još je, kaže Vesić, devet linija gradskog prevoza skraćeno, uglavnom zbog palih stabala drveća.

Vesić očekuje da će se sutuacija sa gradskim pervozom normalizovati tokom dana. Juče je, kaže, javno preduzeće Zelenilo Beograd imalo 205 intervenicija.

Pavlović: U Beogradu čišćene ulice prvog prioriteta

U Beogradu je visina snežnog pokrivača 26 centimetara. Zimska služba "Beograd puta" nalazi u četvrtom stepenu pripravnosti i od juče je na terenu.

Pavle Pavlović, dežurni inženjer, rekao je za RTS da su sve ulice prvog priorieta u Beogradu očišćenje, a da se krenulo sa čišćenjem ulica drugog prioriteta.

Prema njegovim rečima, ekipe "Beograd puta" očistile su 1.900 kilometara puta na teritoriji Beograda i da nastavljaju sa radom.

Zakon nalaže da četiri sata po prestanku padavina moraju da budu očišćene ulice prvog prioriteta, a u prestonici su to one kojima saobraća gradski prevoz. To je tačno 1.900 kilometara u Beogradu.

Pored ovoga, 48 sati po prestanku padavina čiste se ulice drugog prioriteta, a to je 500 kilometara ulica u prestonici, te nema sumnje da dežurne ekipe rade i puno više nego što je zakonski propisano.

AMSS: Saobraćaj otežan i usporen

Saobraćaj u Srbiji odvija se otežano i usporeno iako je smanjen intenzitet padavina, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Pored snežnih padavina pojačan vetar stvara i snežne nanose koji smanjuju vidljivost i dodatno otežavaju saobraćaj.

Upozorava se na opreznu vožnju zbog nepovoljnih uslova pre svega na putevima u planinskim predelima.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila.

(Kurir.rs/Beta/RTS)