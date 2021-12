SVE DEŽURNE EKIPE U BEOGRADU NA TERENU: Izmenjen režim rada 65 linija, potpuna normalizacija saobraćaja u narednih nekoliko sati

Sve dežurne ekipe u Beogradu su na terenu i u narednih nekoliko sati saobraćaj će biti u potpunosti normalizovan.

To je najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić i istakao da je na ulicama trenutno 45 gradskih i 20 prigradskih i lokalnih linija koje su skraćene ili preusmerene.

- Većina njih je preusmerena, to se odnosi na 45 gradskih linija. Skoro 20 stabala je potpuno preprečilo saobraćaj, imamo pet prijavljenih bandera koje su pale - rekao je Vesić u Operativno-kontrolnom centru Sekretarijata za javni prevoz.

Zabeleženo je više od 100 prijava građana za drveće koje je palo, a kako je istakao Vesić, prioritet je dat ulicama u kojima funkcioniše gradski prevoz.

- U ovom trenutku opredelili smo se da radimo samo ono što je najneophodnije, a to je da oslobodimo ulice kako bi funkcionisao javni prevoz, a onda ćemo tokom popodneva i sutrašnjeg dana otklanjati druge posledice, poput onih kada neko drvo padne na parking ili u parku, što u ovom trenutku ne smeta javnom prevozu - poručio je Vesić.

Cilj je da do večeras sve linije javnog prevoza normalno funkcionišu, ističući da su sve ekipe Beograd puta na terenu.

- Komunalni milicioneri čiste ispred bolnica, kliničko-bolničkih centara, tu su radnici Gradske čistoće, Parking servisa, Zelenila, koji čiste prilaze vrtićima, školama, javnim institucijama, domovima zdravlja, autobuska stajališta - naveo je Vesić.

Kaže, u rad je uključeno i šest ekipa Gradskog zelenila koji uklanjaju stabla, kao i 12 ekipa iz javne rasvete.

- Velikom borbom svih zaposlenih u komunalnom sistemu uspeli smo da održimo ulice prohodnim. Čitavu noć ćemo bacati so kako bismo sprečili pojavu leda - rekao je Vesić i apelovao na sugrađane da vode računa, pogotovo zbog pojave poledice.

Zbog pada bandera nestanak struje zabeležen u Lazarevcu, Obrenovcu, odnosno u rubnim područjima Beograda.

Vesić je rekao i da nijedna linija gradskog prevoza nije ukinuta, ali da ima 65 izmenjenih ili preusmerenih.

- Zbog zastoja na terminusu Zvezdara linija 65 sada radi na relaciji Omladinski stadion-Bežanijska kosa, dok je linija 89 preusmerena ulicom Ace Joksimovića. Takođe, linija 507 je skraćena do ulice Oslobođenja zbog zastoja u ulici Ilije Milićevića, a linije 47, 50, 54, 94, 59 su zbog snežnih nanosa u ulici Borska na Miljakovcu u blokadi. Izmenjen režim rada je i za linije 409, 42, 59, 78, 26l, 39, 308, 35, 403, 407l, 34, 66, 25, 25p, 26, 91, 33, 37, 50, 89, 601, 604, 605, 610, 52, 53, 56, 15, 67, 68, 71, 72, 75, 706, 704, 707, 84. Ukoliko građani imaju problem u saobraćaju zbog snega, mogu se obratiti Sekretarijatu za javni prevoz, kao i Beokom servisu, podvukao je Vesić.

Jovica Vasiljević iz Sekretarijata za javni prevoz naglasio je da Operativno-kontrolni centar Sekretarijata za javni prevoz radi 24 sata, ali da su zbog obilnih padavina pojačana dežurstva.

- Imamo više od 500 gradskih, prigradskih i lokalnih linija koje pratimo i pokrivamo, sve vreme smo u komunikaciji sa Beograd putem i ostalim javno-komunalnim preduzećima, kako bi na vreme preusmerili sve linije", rekao je Vasiljević.

On napominje da informacije stižu iz minuta u minut i navodi da je najproblematičniji prigradski deo "zbog poteza koji imaju planinske uslove odvijanja javnog prevoza". Vasiljević naglašava da u Operativno-kontrolnom centru rade iskusni ljudi, te da su trase kuda se vrši preusmeravanje linija poznate.

foto: Nikola Anđić

Zakon nalaže da četiri sata po prestanku padavina moraju da budu očišćene ulice prvog prioriteta, a u prestonici su to one kojima saobraća gradski prevoz. To je tačno 1.900 kilometara u Beogradu. Ulice se čiste sve vreme, ali pošto sneg sve vreme pada - na ponekim saobraćajnicama ipak ima snega. Pred ovoga, 48 sati po prestanku padavina čiste se ulice drugog prioriteta, a to je 500 kilometara ulica u prestonici.

Dežurne ekipe u Beogradu rade i više nego što je to zakonski predviđeno.

