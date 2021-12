ASTMA, PRITISAK, ŠEĆER 22, PRSTEN VODE OKO SRCA, KOSA OPALA: Kako je ministarka Atanasković pobedila kovid: KLJUČ JE U DVE STVARI!

Ministarka privrede Anđelka Atanasković u ekskluzivnoj i potresnoj ispovesti za Kurir o borbi za život s kovidom na Infektivnoj klinici u Beogradu ispričala i je šta joj je spaslo glavu.

- Imam alergijsku astmu, visok pritisak, a sve to je dodatno uticalo na kovid. Kad sam izašla sa intenzivne, šećer mi je skočio na 22, pa sam nekoliko dana bila i na insulinu. Imala sam sreće da je za nedelju dana spao, mnogi ostanu dijabetičari. Imala sam i ceo prsten vode oko srca kad sam izašla, a i to se, srećom, posle nedelju dana povuklo. Ruke su mi bile crne od pokušaja da mi nađu venu. Kosa mi je dosta opala, što se i sada vidi. Deset kilograma sam smršala u bolnici - priča za Kurir ministarka, koja je polovinom septembra hospitalizovana pa dodaje:

- Držala sam sliku unuke na natkasni. Svaki put kad mi bude teško, pogledam u nju onako nasmejanu i samo me tera da razmišljam kako ću sutra da je vodim u vrtić, kako ću s njom na more, da je šetam... To mi je dalo snagu da istrajem. Verujte, psiha je bar 50 odsto izbavljenja.

Ali ključ je vakcina. U to je sigurna. A i doktori.

- Doktoru sam rekla da antivaksere, koji idu po ulicama i nagovaraju ljude da se ne vakcinišu, dovedu u bolnicu da stoje pored ljudi s respiratorima. I samo da gledaju. Pa bih ih pitala da li bi isto pričali! Sebični su, ne razmišljaju o drugima. Lekara nikad ništa nisam pitala, ni šta ni kako mi daju. Oni su stručni, ja nisam doktor, slušam šta mi kažu. A oni kažu - vakcina - kaže ministarka.

