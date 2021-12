STAROGRADSKA ZIMA VEĆ OKUPLJA POSETIOCE: Generalna proba Lexington benda obećava nam sjajnu zabavu i lud provod

Ako je suditi po generalnoj probi Starogradske zime koju smo danas posetili, nema sumnje da vas čeka dobar provod, sjajna energija i nezaboravna atmosfera!

Svi koji su sa nestrpljenjem čekali 17. decembar zbog početka novogodišnjeg programa na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka konačno mogu da odahnu.

Uoči prvog dana manifestacije koja će trajati 36 dana pod nazivom Starogradska zima, posetili smo generalnu probu koja, bez sumnje, garantuje dobar provod, ludu atmosferu i euforiju koju nam donose novogodišnji praznici. Večeras od 21 čas čeka vas spektakularni koncert Lexington benda, a Gagi Stević, basista Lexington benda na samoj generalnoj probi nam je otkro da će publici prirediti sjajan provod o kom će se danima pričati.

"Mnogo nam je drago što smo deo jedne ovakve manifestacije. Pozivamo vas sve da dođete večeras od 21 čas u Park vojvode Vuka. Čeka vas Lexington i sigurno će biti dobar provod, u to budite sigurni", poručio je Gagi.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda posetio je Starogradsku zimu uoči otvaranja. Vesić se posebno zahvalio Radoslavu Marjanoviću, predsedniku Opštine Stari Grad i istakao da je Nova godina pre svega posvećena deci.

"Nastavljamo sa otvaranjem različitih projekata Beogradske zime, danas počinje Starogradska zima. Kao što vidite, ovaj divno uređen trg koji smo radili pre nekoliko godina, svake zime postaje prostor za decu, a danas je Opština Stari grad u saradnji sa gradom Beogradom postavila ovde jedan zaista divan prostor gde će biti organizovani koncerti, događaji za decu i kućice gde će ljudi moći da uživaju i to će trajati 36 dana. Kao što znate, danas se otvara i klizalište na Tašmajdanu, a oko 20-og decembra ćemo otvorićemo i veliko klizalište na Trgu republike. Juče smo otvorili dečiju Beogradsku zimu sa binom na Trgu republike, krenuo je i naš dečiji karavan - danas su u Mladenovcu, bili su u Barajevu, Batajnici i obilaze 25 različitih lokacija sa koncertima i dečjim predstavama. Već je otvoren Trg bajki ispred opštine Zvezdara, a imaćemo i ulicu Otvorenog srca. Kao što vidite, sve ovo je namenjeno deci. Ja sam zahvalan prvo predsedniku opštine Stari Grad gospodinu Marjanoviću i opštini Stari grad, jer su se potrudili, obezbedili i svoja sredstva kako bismo zajedno imali još jedan dodatni program za decu. Mislim da je ova Nova godina u Beogradu posvećena najviše deci jer tako i treba da bude", rekao je Goran Vesić.

Radoslav Marjanović, predsednik Opštine Stari Grad posetio je generalnu probu i članovima Lexington benda uručio mali znak pažnje - paket De Pante Socks kao i poklon ispred opštine Stari Grad. Pred sam početak Starogradske zime Radoslav Marjanović otkrio nam šta večeras, ali i narednih dana možemo da očekujemo kada je reč o programu.

"Park vojvode Vuka ove zime biće destinacija dobrog gostoprimstva i provoda za sve generacije. Uložili smo mnogo truda, osluškivali želje naših građana, pratili njihove ideje i predloge i tako kreirali koncept Starogradske zime koja se održava u partnerstvu sa Opštinom Stari Grad. Naša želja je bila da Beograd i Stari Grad budu poput evropskih metropla i mislim da smo uspeli u tome. Svakog petka i subote imaćemo koncerte koji počinju od 21 sat. Sam program počinjaće radnim danima od 15 do 22 sata, a vikendom od 11 do 23 sata. Ponosni smo što će naša opština imati najbolji praznični provod u regionu", rekao nam je Radoslav Marjanović.

Dok se finalne pripreme privode kraju, Park vojvode Vuka je svoju lokaciju upotpunio prisustvom mnogobrojnih posetilaca, koji su uočili niz kreativnih radionica, gastro kućica koje obiluju hranom iz najboljih restorana Beograda, kao i poseban zimski bar koji će u svojoj ponudi zasigurno imati napitke za svačiji ukus. Kris Bon, Pivo i Kobaje, Ž Burger, Inbox libijska kuhinja i mnogi drugi, upotpuniće događaj najraznovrsnijim gastronomskim specijalitetima radnim danima od 15 do 22 časa, vikendom od 11 do 23 časa, dok je za otvaranje Starogradske zime radno vreme gastro kućica od 11 do 23 časa.

U 18 časova svečano se otvara jedinstvena Starogradska zima u kojoj ćete moći da uživate sve do 23. Januara. Od 17 časova mališani će imati priliku da se druže sa Deda Mrazom i njegovom pomoćnicom, ali i da pevaju sa Leontinom i horom "Čarolija". Zagrevanje počinje uz DJ Tica, nakon čega će u 21 čas popularni Lexington bend održati koncert za sve ljubitelje kvalitetne muzike i dobrog provoda.

Scenografija, sa koje će nas zagrejati muzika domaćih DJ-eva, kao i nastupi naših muzičkih zvezda, već uveliko privlači pažnju prolaznika, koja će ih već prvo veče definitivno ubediti da se pridruže provodu Starogradske zime.

Sve je spremno da magična čarolija na Starom gradu okupi posetioce, zaljubljene parove, porodice, pa i one najmlađe i upusti ih u mnogobrojne aktivnosti koje ih tamo očekuju. Zato, dođite večeras i pridružite se novogodišnjem programu koji je pažljivo osmišljen za sve uzraste!

