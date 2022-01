DEBELI MINUS SE NASTAVLJA, PRED NAMA LEDENI DANI: Temperatura neće prelaziti nulu, evo kad se očekuje blago otopljenje

Danas će na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Jak mraz i temperature u minusu tokom celog dana.

Tokom jutra očekuje se razvedravanje na severu Srbije, a do kraja dana i u ostalim predelima biće manje oblaka. Razvedravanje i snežni pokrivač stvaraju idealne uslove za jak mraz, u pojedinim mestima moglo bi da bude i -15 stepeni.

Najviša dnevna temperatura ostaće čitavog dana ispod nule. Iako će biti sunčano, i u najtoplijem delu dana maksimalna temperatura u Beogradu - 2 stepena.

Ledeni dani

Od srede do petka očekuju se umereni i jaki jutarnji mrazevi. Dnevna temperatura do četvrtka u većini mesta ispod 0 stepeni - ledeni dani, a zatim u porastu. Za dane vikenda stabilno i suvo vreme uz slablјenje jutarnjih mrazeva i sa dnevnom temperaturom od 2 do 8 stepeni.

Četvrtak

Jutro veome hladno sa umerenim i jakim mrazem. U toku dana malo i umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -14 do -5 stepeni, a najviša od -4 do 2 stepena.

Petak

Ujutro uglavnom umeren, na jugu još ponegde jak mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -12 do -2 stepena, a najviša od 3 do 9 stepeni.

Subota

Pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 4 stepena, a najviša od 4 do 9 stepeni.

