ALEKSI JE MOŽDA OVAJ FILM DAO IDEJU DA POBEGNE OD KUĆE?! Prof. Mršević kaže da sve više dece u Srbiji ima SINDROM KRUŠEVLJANINA

Ko je Aleksa Stanković, koji je pronađen posle 42 dana od prijave njegovog nestanka u stanu na Vračaru koji je iznajmljivao po principu "stan na dan"? Da li je njegovo ponašanje uobičajeno za generaciju kojoj pripada? Kako smo već objavili, planirao je da ode u Kanadu i sa sobom je poneo sva dokumenta. Kada je prebačen u policijsku upravu Kruševac s njim su razgovarali brat i sestra, jer je majka u izolaciji zbog infekcije korona-virusom.

Da li je Aleksin nedostatak empatije prema majci model ponašanja mlađe generacije? Da li je u pitanju specifičan slučaj? Da li je nestanak bez traga kažnjivo delo ili taj strah koji priredimo najbližima zaslužuje samo moralnu osudu. Čak 42 dana svi su živeli u agoniji i strahu da ga više neće pronaći živog. Majka Alekse Stankovića ranije je izjavila da ju je pozvala žena iz Beograda i rekla da je na Kalenić pijaci videla mladića koji odgovara opisu njenog sina.

O ovoj temi su govorile za jutarnji program Kurir televizije prof. dr Zorica Mršević sa Instituta za društvene nauke i Branka Tišma, školski psiholog.

- Kada dete ovako ode to je jedna vrsta apela za pomoć. Nešto njemu nije bilo u redu, ne želim da krivim roditelje. Uvek su roditelji su svima uvek krivi - rekla je za Kurir televiziju prof. dr Zorica Mršević sa Instituta za društvene nauke.

- Sve više dece imamo dece koja su okrenuta društvenim mrežama. Dete svakako ima problem. Mi smo društvo u krizi. Sve je pojačano kovid pandemijom. Deca nemaju odgovornost. Očigledno je da je komunikacija sa decom izostala, pričam generalno za porodice. Deca nemaju razvijen govor. Priče su im pojednostavljene emotikonima - rekla je Branka Tišma, školski psiholog.

Prof. dr Zorica Mršević kaže da treba govoriti deci da je ok pokazati emocije.

- Emocije se primaju kao slabost. Deca izgrađuju neki oklop. Onda se udalje od emotivne realnosti time što se emotivno isključe. Društvo može da pošalje poruku da je ok biti emotivan, ok je pokazati i sreću i emocije, i ljubav, i strah i prvrženost porodici i prijateljima. To nije slabost - rekla je prof. dr Zorica Mršević.

Mršević je dodala i to da da je i ideja "Pater familiasa" deluje inspirativno za mlade ljude koji se odluče da urade to što je Aleksa uradio.

- Znate one čuvene priče, pošao je po cigarete i više se nikada nije vratio? Pater familijas koji ima pedeset godina, nije ubijen, nije nikoga ubio, ne beži od vlasti, ali je jednostavno otišao u novi život. Moguće da je tako nešto delovalo inspirativno za te mlade ljude - rekla je Mršević.

Pater familias je poznati italijanski film. U njemu se govori o suprotstavljanju surove realnosti života glavnog junaka.

