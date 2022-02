BOJANA JE ČUDO IZ NOVOG SADA! Išla sa tatom dok je trenirao i iz dosade POSTALA PRVAKINJA SRBIJE! Plaše je se i van naše zemlje

Navikli smo da bilijarski sto viđamo u kafanama ili klubovima. Međutim, taj sto za profesionalne igrače je i način života.

Bojana Šarac je počela da igra bilijar iz hobija i brzo je postala profesionalac. Sada niže pobede u Srbiji, a plaše je se koleginice i van granica naše zemlje.

Koncentracija. Oštro oko. Trenutak tišine i udarac. Bilijar je igra razonode i veštine, ali je odavno prerasla i u profesionalni sport i strast.

foto: Kurir Televizija

- Pravilo neko je da treba da se razmišlja tri poteza unapred. Iako kada dođete na profesionalan nivo onda stvarno treba u glavi da imate kuda i šta bi trebalo da odigrate - rekla je Bojana Šarac za Kurir televiziju.

Često je bilijarski sto tek deo inventara lokalnog restorana ili kafića. Ovde u Novom Sadu međutim teško da ćete bilo koga pobediti u partiji bilijara, jer ovde treniraju šampioni. Među njima jedna devojka, Bojana Šarac. Prvakinja države.

- Potrebno je na neki način da bude tišina da biste mogli da se skoncentrišemo na trenungu, zna se da treba da se trenira ozbiljni, to nije samo udaranje gugli - rekla je Bojana Šarac.

foto: Kurir Televizija

Bilo je iz zabave ali meni tata već dugo godina trenira bilijar i nekada je bio prvak Vojvodine. Išla sam svako veče sa njim iz dosade više i objasnio mi je neke stvari. Uvideli smo da sam ustvari talenat, tako ljudi pričaju i krenula sam da treniram. Ima već 5 godina da treniram stalno - kaže Bojana.

Bojana je počela uz očevu pomoć, ali su ostali brzo uvideli da mora svoje treninge da digne na viši nivo.

- Na profesionalnom nivou potreban je trener. Ja sve mogu sama da odradim za stolom, a pogotovo za početnike potrebno je da se objasne osnove jer bez osnova prosto ne može da se napreduje. Trenutno radim sa Zoranom Svilarom i zajedno na neki način treniramo i pokušavam da napredujemo i da osvajamo zajedno turnire. Koliko je tebi plus što možeš sa njim da treniraš? Jako veliki plus jer on je vrhunski igrač, jedan od najboljih u Srbiji a i šire - kaže Bojana Šarac.

1 / 9 Foto: Kurir Televizija

Videti mladu devojku za bilijarskim stolom kako vuče maestralne poteze u Srbiji je još uvek retkost. Ali njena pojava pod punom ratnom opremom odmah govori da njoj izlazite na megdan na sopstvenu odgovornost.

- Turniri umeju da traju i do 15 dana kao što je evropsko prvenstvo. Najpopularnije su devetka i desetka koje se igraju na 8 dobijenih uglavnom. Što se tiče štapa, pravim profesionalcima je stvarno bitno da imaju štapove vrhunskog kvaliteta iako se kaže da bi profesionalac trebalo da zna da igra i sa običnim štapom, ali pomaže da imaš profesionalni štap iako se cene kreću od 1000 do 20 000 evra, pa čak i više, koji su ručno pravljeni, oslikavani - rekla je Bojana.

