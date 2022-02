UPOZORENJE METEOROLOGA ČUBRILA: Ovaj deo Srbije neka se spremi za jake udare vetra! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da region i Vojvodinu danas očekuje vetrovito vreme.

"Danas tokom dana, a uveče posebno na severu i severoistoku regiona, pre svega na severu Hrvatske i većem delu Vojvodine mogući vrlo jaki udari severozapadnog vetra. Smirivanje u drugom delu noći. Materijalnu štetu poput one nad zapadnom Evropom za sada ne treba očekivati", napisao je Čubrilo Čubrilo na Fejsbuku..

On je danas najavio i da nas narednih dana očekuje veoma promenljivo vreme.

"Danas će nad regionom biti promenljivo oblačno, relativno toplo i uglavnom suvo, mada je ponegde i to uglavnom na severu i severoistoku moguća pojava slabe kiše. U toku noći ka petku nešto češća pojava kiše je moguća nad severom Srbije, zatim nad ostalim delom ove države, dok je prolazna kiša u noći ka nedelji moguća i nad istokom Hrvatske i istokom BiH, dok bi nad planinskim delom Srbije, BiH i severa C.Gore preko 900mnv moglo biti prolaznog snega. Tokom dana vetar slab do umeren jugozapadni, uveče na severu, severoistoku i istoku Srbije vetar na udare i jak severozapadni. Dnevni maksimum danas od +7 do +16 stepeni Celzijusa" napisao je meteorolog.

U petak ponovo pretežno sunčano i relativno toplo uz dnevni maksimum iznad i znatno iznad proseka uglavnom od +7 do +16, a ponegde i oko +18 stepeni Celzijusa, posebno na severoistoku BiH i jugozapadu Srbije gde će se najviše osetiti uticaj fenskog jugozapadnog vetra.

"Novo pogoršanje nam stiže već u ponedeljak posle podne podne i ovog puta će reč biti o dosta jakom hladnom frontu koji će kasno pre podne zahvatiti severozapadne, jugozapadne i zapadne predele regiona, a a zatim će se tokom dana velikom brzinom premestiti i preko ostalog dela regiona. Doneće naoblačenje sa kišom, ponegde može biti i uslova za grmljavinske pljuskove. U zoni fronta vetar će biti jak i olujan, ponegde i orkanski severozapadni, sa udarima i oko 26m/s. Uz zahlađenje na planinama preko 700 metara nadmorske visine treba očekivati prolazan ali vrlo jak sneg", najavio je Čubrilo.

(Kurir.rs)