POSLE HLADNOG I OBLAČNOG VREMENA, SLEDI PREOKRET! Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas

Danas sunčano i malo toplije. Maksimalna temperatura sutra 10°C, u petak do 15°C.

Širom Srbije sutra i poslednjeg radnog dana ove nedelje, očekuju se vedra i hladna jutra, u pojedinim krajevima zemlje i uz pojavu slabog mraza. Već tokom dana očekuje se sunčano i toplije vreme.

foto: Kurir televizija

Maksimalna temperatura sutra 10°C, u petak do 15°C. Za vikend oblačno i hladnije, sa kišom, na planinama sa snegom. Padavine se prvo očekuju u subotu na severu i na zapadu Srbije. U nedelju će na severu i istoku zemlje biti suvo. Maksimalna temperatura u subotu od 6 do 12°C, a u nedelju od 4 do 8°C. U Beogradu će sutra ujutru biti vedro i hladno, ali tokom dana očekuje se sunčano i toplije vreme. Maksimalna temperatura oko 10 stepeni.

Kurir.rs

Bonus video:

00:43 Vremenska prognoza: Smena sunca, oblaka, kiše i snega