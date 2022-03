BIZARNI SLUČAJEVI PUTOKAZA U SRBIJI: Prema propisima saobraćajna signalizacija se menja na 7 godina, ZATO JE OVO MNOGE IZNENADILO

Propadanje asfalta je sve češće, posebno na delovima kolovoza. Kome da se žalimo, kako da naplatimo štetu i ko je odgovoran za to?

O ovoj temi je za Kurir televiziju govorio Damir Okanović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

foto: Kurir televiyija

- Savet vozačima je da isteraju do kraja kada se dese ovakvi slučajevi. Kada bi svi naplaćivali štetu onda bi se putari zapitali i bolje radili svoj posao. Jako je važno u proceduri snimiti štetu. Idite ili u osiguravajuće društvo ili da uradi to saobraćajni veštak. Upravljač puta, kada su pitanju državni putevi, a to su autoputevi, takozvane magistrale, to je javno preduzeće Putevi Srbije, sa sedištem u Beogradu. Ako su u pitalju lokalni putevi, onda je tu zadužena opština, za Beograd su zaduženi Putevi Srbije - rekao je Damir Okanović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

foto: Facebook

Damir Okanović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja naveo je i nekoliko bizarnih propusta putara.

- Po našim propisima, saobraćajna signalizacija ima rok važenja sedam godina. Nakon sedam godina morate da promenite saobraćajnu signalizaciju. Ja sam na primer pre sedam godina video putokaz za Titograd. Negde na ibarskojmagistrali stoji putokaz za Titovo Užice, koje ne postoji od 1991. godine. Ti putokazi nisu 30 promenjeni 30 godina - rekao je Okanović.

