Učenici gimnazije „Boljai“ iz Sente među najboljim programerima u regionu

Beograd 18. mart 2022. godine – Kompanije Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, kao članice Telekom Srbija grupe, organizovale su peto po redu takmičenje u izradi aplikacija za mobilne uređaje, „Regionalni app izazov“. Zbog epidemiološke situacije, pobednici nacionalnih takmičenja su i ove godine svoje aplikacije predstavili putem video konferencije.

Po pet najboljih timova srednjoškolaca iz sve tri zemlje razmenili su ideje i pokazali umeće u izradi funkcionalnih aplikacija, a kao najbolje regionalne aplikacije stručni žiri je proglasio aplikaciju „SmarterWater“, tima iz Gimnazije „Boljai“ iz Sente, aplikaciju „6Sense“, tima iz Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice i aplikaciju „Dnevnik pčelarstva“, tima iz SŠC „Jovan Cvijić“ iz Modriče. Glavna nagrada za pobedničke timove je vredna informatička oprema, dok je specijalna nagrada za inovativnost „Snaga inovacije - Igor Osmokrović“, u vidu prestižnih mobilnih telefona, dodeljena timu iz JU „Gimnazija Banja Luka“, za aplikaciju „SteamGate“.

U skladu sa intenzivnom podrškom integraciji mladih u digitalnu zajednicu, direktori kompanija u okviru Telekom Srbija grupe uputili su putem video poruke čestitke pobedničkim timovima, ali i svim učenicima koji su učestvovali u projektu.

“Telekom Srbija grupa posvećena je tehnološkim inovacijama i raduje nas da u generacijama mladih koje učestvuju u konkursu, možemo svaki put da vidimo nove nade i velike talente, spremne za budućnost koja nas očekuje, u kojoj će upravo inovativno razmišljanje doprineti dodatnom razvoju društva i našeg regiona”, izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija i dodao da Telekom Srbija grupa u okviru projekata na polju društvene odgovornosti daje podršku mladima da unaprede svoje znanje, dodatno razviju svoje sposobnosti, omoguće sebi slobodu u izboru karijere i u budućnosti lakše dođu do željenog posla.

Izvršni direktor m:tel Crna Gora, Tatjana Mandić, ocenila je da je veoma važno da mladi još na početku svog profesionalnog razvoja imaju pravu podršku. „m:tel je već prepoznat u Crnoj Gori kao digitalni lider koji pomera granice i utiče na modernizaciju društva, a radeći na ovom projektu, dajemo primer i podsticaj i drugim mladim ljudima da ulažu u znanje, da veruju u sebe i da razvijaju svoje potencijale“, poručila je Tatjana Mandić.

Jelena Trivan, generalna direktorka m:tel-a BiH, zahvalila je svim takmičarima kao budućim vizionarima koji imaju šanse da postanu velika imena u svetskoj IT ili telekomunikacionoj industriji i izrazila zadovoljstvo što je Telekom Srbija grupa deo ove kreativne priče: „Drago mi je što Telekom, kao grupacija, u čitavom regionu radi s mladim ljudima, što im pruža šansu da pokažu svoju viziju i svoje znanje u IT tehnologijama i što će kreatori aplikacija sa svojim proizvodima, do kojih su došli uz našu podršku, moći da konkurišu na nekom velikom i svetskom tržištu“, izjavila je Jelena Trivan.

U ime pobedničkog tima iz Srbije, Boris Tevdenić izrazio je zadovoljstvo povodom osvajanja glavne nagrade i istakao da im je ova pobeda ujedno i motivacija za buduće poduhvate. „Veoma nam je drago što smo osvojili glavnu nagradu u konkurenciji vrlo kvalitetnih i dobro izvedenih aplikacija i mnogo nam je značilo što smo imali priliku da vidimo radove timova iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nedostaje nam, jedino, to što se nismo uživo susreli i popričali sa ostalim učesnicima i upravo zbog toga sa nestrpljenjem očekujemo sledeći konkurs“, rekao je Boris Tevdenić.

U petom Regionalnom app izazovu učestvovali su učenici 90 škola iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji su pokazali želju i odlučnost da ono što su naučili u školi, primene i u praksi, dajući celovita rešenja kroz aplikacije koje olakšavaju svakodnevni život.

foto: Telekom Srbija