ZAŠTO NAM BOŠNJACI I HRVATI STALNO OTIMAJU LJILJANE? Acović: To je MRŽNJA PREMA SRBIMA! Sad su besni i zbog novog grba "Orlova"!

Izgled novog grba Fudbalskog saveza Srbije (FSS), mada još nije zvanično ni obelodanjen, već je na društvenim mrežama izazvao lavinu reakcija pojedinih Bošnjaka i Hrvata, ljutih što će se na tom grbu naći i ljiljani, koji su, po njihovom mišljenju, simboli Bosne i Hercegovine. Heraldisti, međutim, naglašavaju da su ljiljani srpski simbol koji potiče još iz poznog srednjeg veka!

- Ljiljani, odnosno krin, zvanično su u srpskoj istoriji još od 1882. godine, otkad se i nalaze na grbu tadašnje Kraljevine Srbije, a nezvanično se ovi simboli pojavljuju kod nas još u poznom srednjem veku. Krin se u našoj istoriji javlja još kod krunisanja Stefana Prvovenčanog, i to 1219. godine, kada je ovaj simbol bio na njegovoj kruni - rekao je za Kurir heraldičar Dragomir Acović i dodao:

Preuzimanje simbola

- Međutim, ljiljane su od nas preuzeli Bošnjaci, pa se kod muslimana ovaj simbol javlja kod krunisanja Tvrtka za kralja Srba i Bosne, i to u manastiru Mileševa 1377. godine.

Do tada na grbu Kotromanića nije bilo ljiljana, već se prvobitni grb sastojao od trake u heraldičkom polju. Otuda se on pojavljuje i u njihovoj istoriji. To što Hrvati i Bošnjaci stalno pokušavaju da prisvoje naše simbole ili da nas optužuju za krađu, pokazuje samo mržnju prema našem narodu.

Acović je objasnio i da krin u hrišćanstvu simbolizuje znak čistote i vezuje se za poimanje Bogorodice. - Kao hrišćanski motiv oni označavaju izabranost, neporočnost Bogorodice. Spoj tri latice u gornjem delu heraldičkog cveta simboliše Sveto Trojstvo. Prvi put se spominju još u Starom zavetu u izreci da su ljiljani najčistiji na svetu - zaključio je on.

Patrijarh Porfirije u zelenoj odeždi foto: SPC Dragomir Acović Prisvajaju i zelenu boju, a to je boja srpskog patrijarha! Heraldičar Dragomir Acović kaže za Kurir da Hrvati i Bošnjaci oduvek pokušavaju da prisvoje naše simbole ili da nas optužuju za krađu, a među njima je i zelena boja: - Oduvek se vodila polemika oko zelene boje, za koju su nas muslimani optuživali da smo je ukrali od njih. Zelena boja u hrišćanstvu pripada spektru liturgijskih boja. To je boja mučenika, simbol nade za večno blaženstvo stečeno zaslugom Isusa Hrista i darom Svetoga duha. Zelene boje je, inače, i odežda koju nose patrijarsi, oni se čak i potpisuju mastilom zelene boje, kojom su iscrtane rajske reke. O himni, zastavi i grbu su oduvek vođene rasprave uz mnogo dokazivanja, ali taj prekor će očigledno uvek biti prisutan.

Međutim, nakon što se na internetu pojavila nezvanična fotografija novog grba FSS s ljiljanima, ona je odmah izazvala polemiku u regionu, pa je jedan od najpoznatijih hrvatskih portala ovako opisao vest da će naš tim imati novi grb:

- Srbija će na Svetskom prvenstvu u Kataru igrati s novim grbom. Amblem koji je potvrdio izvršni odbor tamošnjeg saveza odmah je izazvao polemike. Nije čudno što su na njemu istorijski simboli Srbije - dvoglavi beli orao, ocili i crveni štit - nego što su se tamo našli ljiljani. Oni su povezani s Bosnom, a bili su, u poslednje vreme, na zastavama i grbovima Bosne i Hercegovine - pisao je jedan hrvatski portal.

Motivi naše zemlje

Iz FSS su potvrdili da je usvojen grb koji će krasiti novi dres svih reprezentativnih selekcija Srbije, ali njegov novi izgled još nisu objavili.

Saopštili su da je novi grb fudbalske reprezentacije Srbije inspirisan tradicionalnim motivima i simbolima naše zemlje kroz istoriju: dvoglavim belim oralom, ocilima, ljiljanima, crvenim štitom...

Zlatni ljiljani vekovima bili simbol srpstva Tokom rata u BiH muslimani stavili ljiljane na svoje zastave U srpske zemlje ljiljan dolazi preko Vizantije, a njegov uticaj se širio preko Huma dalje u Srbiju. U srednjovekovnoj Srbiji motiv ljiljana srećemo na kraljevskim regalijama, manastirskim freskama, novcu. Godine 1888. dva zlatna ljiljana su uneta na grb Kraljevine Srbije kao simbol njenog kontinuiteta s dinastijom Kotromanića. Ljiljani nisu bili na grbu Države SHS, Kraljevine Jugoslavije, ni SFRJ, ali su se ponovo pojavili na grbu i zastavi nezavisne Srbije 2006. Tokom rata u Bosni, bosanski muslimani su koristili stilizovani grb Kotromanića kao ratnu zastavu, smatrajući ljiljane svojim simbolom. Po tom osnovu su ga koristili do 1998. godine. Ratni grb Federacije BiH foto: Printscreen

- Ljiljan je jedan od najučestalijih motiva u heraldici. Kod nas ih srećemo u doba Nemanjića (grbovi, kruna, novac), a njihov simbol oslanja se na stihove iz Starog i Novog zaveta i na kult Bogorodice. Ljiljane su od nas preuzeli Kotromanići, pa su ih odatle potom uveli i u Bosnu. Identični ljiljani s grba reprezentacije nalaze se i na sadašnjoj zastavi i grbu Republike Srbije - objasnili su iz FSS.

