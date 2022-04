U AMERIKU JE OTIŠAO KAO DETE NA LEČENJE, A DANAS U NJEGOV POSAO ULAŽE I VIL SMIT: Vladimir Vukićević pravi veganske paste za zube

Srbin Vladimir Vukićević je kao dete otišao u Sjedinjene Američke Države radi lečenja, a danas je uspešan preduzetnik, sa startapom u koji, pored ostalih, ulaže i fond čuvenog glumca Vila Smita!

Vukićević je sa svojim startapom "Better & Better" prikupio četiri miliona dolara od investitora. Startap sa sedištem u Njujorku bavi se proizvodnjom paste za zube sa vitaminima, a njegov kvalitet i potencijal prepoznali su i brojni investitori iz Srbije, odakle je došlo čak 40 odsto ukupnih novčanih sredstava.

Ideja je, kako je otkrio, nastala iz želje da pomogne ljudima da poboljšaju svoje zdravlje - bez tableta, nepotrebnih sastojaka i dodatnih troškova.

Interesovanje Vukićevića za ovu temu rezultat je činjenice da je kao dete vodio borbu sa kancerom, što je doprinelo razvitku navika za ceo život, koje imaju za cilj očuvanje zdravlja. Upravo je lečenje od ove bolesti bilo povod da se Vladimir preseli u Ameriku.

- Godine fizikalne terapije naučile su me da bolje razumem svoje telo, njegova ograničenja i prednosti. Motivisan ovim saznanjima zasnovanim na ličnom iskustvu, te vođen željom da i drugima olakšam brigu o sopstvenom zdravlju, osnovao sam kompaniju "Better & Better" koja proizvodi vegansku pastu za zube obogaćenu vitaminima i mineralima. Zahvalan sam svim investitorima koji su podržali ovaj projekat sa ukupno četiri miliona dolara, a posebno sam ponosan na činjenicu da je čak 40 posto ovih sredstava stiglo iz Srbije, zemlje u kojoj sam rođen - kaže Vukićević.

Kurir.rs