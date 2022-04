STIŽE PRAVO PROLEĆE! Posle kiše i grmljavine sledi vremenski preokret POGLEDAJTE KAKVO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU

Danas jutro hladno, u većini krajeva sa slabim mrazem. Tokom dana toplije.

Na severu, zapadu i u Negotinskoj Krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 9 do 13 stepeni. U utorak pretežno sunčano i toplije.

foto: RINA

Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 16 do 19 stepeni. U sredu sunčano i toplo. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 18 do 21 stepeni.

Promenljivo oblačno, toplo bez padavina bice i u četvrtak , samo u brdsko-planinskim predelima mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Kurir.rs

