HRABRI VIDAK KOG SLAVI CELA MALTA ZA KURIR: Nije me uplašilo uzburkano more, POMOGLO MI JE ŠTO JE DAVLJENIK BIO SVESTAN! (FOTO)

O Vidaku Živančeviću (23), momku iz Mladenovca koji je spasao turistu na Malti, bruje i srpski, ali i tamošnji mediji!

Vidak inače radi kao spasilac na Malti, a tog dana je bila podignuta dupla crvena zastava, što znači da je plivanje bilo najstrože zabranjeno. Mediji sa Malte pisali su da je njegov posao bio samo da pištaljkom tera ljude iz vode. Ipak, kada je video čoveka koji se davi, mladi heroj nije mario za svoj život.

- Kolega i ja smo uočili čoveka koji pliva i zviždao sam mu da izađe iz vode. Krenuo je da izađe, ali su ga talasi vraćali. Umorio se i krenula je da ga hvata panika. Zato sam krenuo ka njemu. Iskoristio sam more, ono mi je pomoglo, talasi su me vukli - priča skromni momak za Kurir, koji je, kako kaže, kada je prišao prestravljenom muškarcu, njemu samo rekao da se smiri i da će mu pomoći.

- Tada mu nisam gledao lice, već samo kako ćemo izaći iz vode. Bilo mi je bitno samo da je svestan i da može da drži bovu. Jedva je svoje ime rekao kada sam ga izvukao. Bio je bled, u teškom šoku, i zahvalio mi se što sam mu spasao život - kaže Vidak, koji potom momka od tridesetak godina, kog je izvukao iz vode, više nije video:

- Nadam se da je mladić dobro. Ne znam ni zašto je ušao u vodu jer nije dobar plivač. Bitno mi je da je dobro.

Za strah, kaže, nije znao.

- Odlično poznajem plažu na kojoj radim. Nijednog trena nisam osetio strah. Volim svoj posao, u njemu uživam. Ne smatram sebe herojem, mislim da sam samo radio svoj posao - kaže skromni Vidak, koji radi u teretani, a sezonski kao spasilac već mesec i po dana.

Nije se nadao da će preko noći postati poznat.

- I dalje mislim da sam samo dobro uradio svoj posao. Drago mi je da je čovek živ. Telefon mi se usijao, zvali su me bližnji, prijatelji, novinari. Ipak, ne prija mi toliko to što me svi zovu jer je spasavanje davljenika moja dužnost na tom poslu - zaključuje on.

