POGLEDAJTE SVOJU SAOBRAĆAJNU DOZVOLU! Zbog ovoga je kazna u inostranstvu 50 EVRA! Ko bi se uopšte setio da OVO pogleda? (FOTO)

Izmene Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koje su stupile na snagu s početkom 2020. donele su tu novinu da se saobraćajne dozvole više neće menjati.

Ipak, oni koji su registrovali automobil pre toga moraju da obrate pažnju na datum koji im stoji pored slova H jer tu piše kad ističe saobraćajna, koja je do pomenute izmene pravilnika važila sedam godina.

To je zapravo "važenje same plastike" i nema veze s registracijom. Nešto kao zamena kartice u banci posle isteka njenog važenja.

Kako Kurir saznaje, makedonski policajci već obraćaju pažnju na naša vozila koja prolaze ka Grčkoj sa trocifrenim brojevima ili četvorocifrenim koji počinju sa 10, 11 ili 12, a posebno na beogradskim tablicama. Znaju da je velika verovatnoća da je nekome od njih važenje saobraćajne dozvole isteklo a da nije obratio pažnju, pa ako takvog uhvate, naplaćuju kaznu od 50 evra. Dakle, iako ste uredno registrovali svoje vozilo, to nikakve veze nema s trajanjem saobraćajne dozvole. Ukoliko ste je izvadili pre sedam godina - vreme je za zamenu. Zato sada kad smo vas upoznali s problemima u koje možete zapasti, potražite svoju saobraćajnu i pogledajte koji datum piše pored slova H.

One koji su pak saobraćajnu menjali ili su je dobili posle početka 2020. godine sve ovo uopšte ne dotiče. Na njoj su kao rok važenja upisani dan i mesec kad je izdata, a kao godina do kada traje upisano je 9999, što znači "trajno". Ideja je bila da na tom mestu inače, kako kaže naš izvor iz kontrole tehničkih pregleda, stoji znak beskonačno, ali on ipak ne može da se koristi jer ga kompjuterski sistem ne prepoznaje.

Kurir.rs / Suzana Trajković

