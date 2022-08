RHMZ NAJAVIO KIŠU U NAREDNIH SAT VREMENA! Nevreme prvo stiže u ove delove Srbije: Upaljen meteo alarm, TEMPERATURA U PADU

U većem delu Srbije danas će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će u Vojvodini veći deo dana biti suvo vreme, a u ostalim krajevima, posebno na zapadu i u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno se očekuje i veća količina padavina i kratkotrajni grad.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 21 do 26, na istoku do 28. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

U drugom delu dana očekuje se više padavina ponegde na širem području grada i intenzivnijih.

Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša oko 25. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.

RHMZ najavio padavine

foto: Printscreen/RHMZ

"U naredna 2 časa kiša se mestimično očekuje na zapadu Vojvodine, u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kao i u centralnoj i istočnoj Srbiji", navodi se u najavi RHMZ.

Upozorenje na vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas se lokalno očekuju intenzivniji plјuskovi sa grmlјavinom i gradom (preko 40 mm za 24 h) sa većom verovatnoćom pojave u zapadnim, centralnim i južnim predelima zemlјe", upozorava RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije, izuzev Bačku na snazi je meteo alarm zbog vremenskih nepogoda. U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zbog kiše i grmljavine na snazi je naranžasto upozorenje što znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

U ostalim delovima Srbije, izuzev Bačke, na snazi je žuto upozorenje zbog pljuskova i grmljavine, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", pojašnjavaju iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U nedelju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više padavina biće na jugu Srbije uz svežije vreme nego na severu. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C na jugu Srbije do 29°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U ponedeljak sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Postoji manja šansa za lokalne pljuskove na istoku Srbije. Od utorka sunčano uz vrućinu koja će biti najjača u četvrtak uz temperature ponegde do 40°C. U petak i za vikend postepeno osveženje sa prolaznim kišom između petka i subote prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)